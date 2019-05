"EEUU ya perdió la guerra del 5G, por eso amenaza"

El presidente Donald Trump resolvió que las empresas de EEUU no podrán utilizar tecnología de la firma china Huawei. "Los americanos dicen que los chinos no pagan patentes. Ese discurso se enfrenta a una realidad concreta: Huawei tiene la tecnología y no la ha copiado", dijo el geógrafo Iván Borcoski.