"Jair Bolsonaro es más un problema para la derecha que para la izquierda"

El intelectual brasileño Emir Sader presentó su nuevo libro 'Lula y la izquierda del siglo XXI', en el cual repasa la biografía del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y las perspectivas futuras del neoliberalismo y del progresismo en Brasil y América Latina.

"La promesa en los '90 correspondía a la necesidad de la gente, a bajar la hiperinflación. Hoy ya no cumple con nada, no tiene nada que ofrecer. No lograrían ganar la elección en Brasil fuera de la operación monstruosa de sacar a Dilma y poner preso a Lula. El modelo neoliberal no gana elecciones. El candidato de Michel Temer en 2018 tuvo el 2 por ciento de los votos. El modelo neoliberal tiene pies de barro", aseguró.

En esa misma línea, Sader — profesor de la Universidad de San Pablo y de la Universidad del Estado de Río de Janeiro – se refirió al proceso electoral en Argentina: "mi preocupación es que solo con el optimismo no bastará. No aceptarán una derrota fatal como está planteada hoy".

"El fracaso de Mauricio Macri y los números de Cristina Kirchner en las encuestas demuestran que el anti neoliberalismo tiene éxito", agregó.

Sader explicó además que "la única vía posible" para exponer los fracasos del proyecto neoliberal "es la democracia". "Ellos quieren desanimarnos, cerrar los caminos. Por poco que exista un espacio democrático, hay que ensancharlo. Ganamos elecciones cuando ponemos en frente la agenda neoliberal. En Brasil perdieron cuatro elecciones seguidas. El arma de Cristina es la reconquista de derechos. Es una cuestión de agenda. En Brasil dijeron que iban a respetar los derechos otorgados por el PT, pero su modelo económico es incompatible con eso. No hay política social con el modelo neoliberal", sostuvo el académico.

"El gobierno de Bolsonaro dividió mucho. El Supremo Tribunal de Justicia frenó los exabruptos de su gobierno y se debilitó también la imagen del ministro de Justicia Sérgio Moro. Se rompió la unidad interna del Poder Judicial y la radicalización de lo que hicieron con Lula hizo retroceder a un sector. La imagen de Lula creció aún más", destacó.

De esta forma, la decisión de la justicia brasilera en relación con Lula guarda relación con el pulso del Planalto, donde Bolsonaro intenta ceder ante los problemas en su administración. "Las acciones del presidente son incalificables. No articula, no reúne, no resuelve conflictos. Hay una falta de confianza total en la economía. Hoy Bolsonaro es un problema más para la derecha que para la izquierda", aseveró Sader.

