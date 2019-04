España revalida su esperanza en el socialista Pedro Sánchez

Pedro Sánchez legitimó a través de las urnas, por primera vez, su cargo, aunque no alcanzó una mayoría propia. Según anunció el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) su líder está evaluando gobernar sin alianzas. Por otra parte, el conservador Partido Popular se desplomó y el ultraderechista Vox no arrasó como pronosticaban las encuestas.

El presidente español Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) retuvieron el liderazgo en las elecciones de este domingo 28 de abril, aunque no obtuvieron una mayoría firme para gobernar sin alianzas. "Sánchez logró un voto de respaldo, pero no lo suficiente como para gobernar solo. Tampoco lo suficiente como para concretar una alianza de izquierda: entre los dos no alcanzan a sumar los 176 escaños necesarios para poder formar gobierno. La posible coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) superó por apenas 15 mil votos a las derechas de Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, que cayó estrepitosamente a la mitad de sus bancas respecto a la última elección", afirmó Alberto López Girondo, periodista y editor de la sección Internacional del diario Tiempo Argentino.

© REUTERS / Sergio Perez Pedro Sánchez intentará gobernar en solitario pese a estar en minoría parlamentaria

"Las bancas que les faltan al PSOE y a UP, lastimosamente para ellos, porque no es lo que desean, son de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que obtuvo 15 escaños y es el partido del ex vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Oriol Junqueras, que en estos momentos está preso y siendo juzgado en Madrid por el intento secesionista de 2017", agregó. Otra opción para Sánchez, destacó López Girondo, sería pactar con Ciudadanos, el partido de centroderecha liderado por Albert Rivera. "Esta opción es la preferida del establishment y tranquilizaría a los mercados", sostuvo.

Sin embargo, remarcó que las diferencias entre los principales partidos respecto a la situación en Cataluña constituyen un parteaguas al momento de definir alianzas.

"El tema es que Cataluña fue una especie de espada clavada en esta elección, y es la espada que atraviesa toda la realidad política. Eso explica el crecimiento de un partido ultraderechista como Vox, ante la posibilidad que para ellos sería un desgajamiento de España. Los tres partidos de la derecha, Vox, Ciudadanos y el PP, en relación con Cataluña, lo que quieren es quitarle directamente la autonomía en el marco del artículo 155 de la Constitución, y Vox puntualmente pretende quitarle todo tipo de derechos que tiene como región autonómica", apuntó el periodista.

La clase "un cuarto", el nuevo segmento social mayoritario en Argentina

En el libro 'La clase un cuarto. Cómo son y qué piensan los argentinos que conforman la nueva mayoría del país', los periodistas Hugo y Vicente Muleiro analizan este segmento social que oscila entre las clases baja y media, con su propia lógica de consumo, autopercepción y elección política.

"La clase un cuarto es aquella que está en el centro o en los arrabales de la canasta básica. Es una clase baja superior. Es quien tiene la canasta básica pero no llega a todos los bienes o pautas que se consideran de clase media. Hoy ese segmento es la mayoría en Argentina. El representante de la clase un cuarto es flotante porque a veces tiene la cabeza afuera y respira un poquito y a veces se ahoga y tiene que manotear", dijo Vicente Muleiro.

Por su parte, Hugo Muleiro reconoció que las clases sociales son heterogéneas y se presentan fragmentadas, y se refirió a Argentina, un país tradicionalmente considerado de clase media. "En los países vecinos nos ven como un país de clase media, pero la tensión que crea esta clase en términos sociales, políticos y culturales, recorre a todos nuestros países, con sus diferencias cuantitativas. Vienen de un mismo formato, constitutivo de nuestras sociedades, que la presenta como el fiel de la balanza, el punto medio entre el proletariado y la burguesía, muy ponderado, presentando como garantía de cierta estabilidad que los otros no estarían garantizando", sostuvo.

Más información: Economistas: el acuerdo con el FMI produce más pobres y vulnera derechos de los trabajadores

En su investigación, comprobaron que el mayor temor de este nuevo segmento social es caer en la pobreza.

"La apariencia es un elemento constitutivo de la clase media, que es aspiracional. La maldición de ser pobre, al que critiqué toda la vida y del que me diferencié toda mi vida. Eso es típico de estas situaciones donde el terror es caer en la pobreza o ser visto como pobre. De hecho hay un comportamiento volátil en su voto, hay un salto de izquierda a derecha. En Europa se llama precariado, la nueva clase peligrosa, a ese 30 por ciento de la población económica activa que ha contribuido con Le Pen en Francia", señaló Vicente Muleiro.

