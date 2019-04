¿Por qué la Justicia de Brasil decide reducir la condena de Lula ahora?

El Supremo Tribunal de Justicia disminuyó el castigo de Lula da Silva de 12 a 8 años. Para el analista Breno Altman, los jueces se han visto obligados a recular presionados por el alto desprestigio del caso Lava Jato a nivel local e internacional. No obstante, aclaró, el "fraude judicial sigue" dado que la condena no se basó en pruebas fehacientes.

Por unanimidad, los jueces del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil resolvieron reducir la pena de prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de 12 años y un mes a ocho años, diez meses y 20 días.

"No hay una consecuencia inmediata, pero en septiembre los abogados pueden pedir que Lula pase del actual régimen cerrado a lo que nuestra legislación llama régimen de reclusión semiabierto, que obliga al reo a dormir en la cárcel pero se le permite salir durante el día", explicó Breno Altman, periodista, fundador del portal Opera Mundi y coordinador de comunicación de la campaña Lula Livre.

Altman subrayó que, no obstante la "farsa judicial" sigue. "De esta decisión se pueden sacar dos conclusiones: que el STJ empieza a recular y a rectificar algunos de los aspectos más escandalosos de la condena contra Lula ante el desgaste del Lava Jato. Pero también que existen sectores del sistema de justicia que mantienen el fraude y el acuerdo con Jair Bolsonaro", apuntó Altman.

Más información: Abogado de Lula celebra reducción de pena porque reconoce "abusos" del juez que lo condenó

© AP Photo / Denis Ferreira Netto Defensa de Lula seguirá recurriendo a la justicia a pesar de la reducción de condena

Debates en España, a cuatro días de las elecciones

Asimismo, explicó que la resolución favorable al expresidente se da en un escenario donde existen fuertes tensiones dentro del Poder Judicial y de la coalición de gobierno liderada por Bolsonaro. "Dentro del bloque conservador hay un conflicto por la hegemonía entre la derecha y la extrema derecha. El bloque de Bolsonaro tiene muchos núcleos, con trayectorias e historias distintas. Progresivamente, el núcleo hegemónico que se va consolidando es el de los generales que están dentro del gobierno. Los partidos clásicos del conservadurismo tenían otro proyecto para el país: tras criminalizar a Lula, imaginaban volver a la vieja democracia liberal. Pero ese no es el proyecto de la ultraderecha, que quiere construir un nuevo proyecto político-policial", dijo Altman.

Los candidatos de los cuatros partidos principales a las elecciones del próximo domingo 28 de abril en España –el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP), Ciudadanos y Unidos Podemos (UP)- han participado de dos debates televisivos, en dos días sucesivos, en los cuales buscaron seducir a los votantes indecisos (más del 40%). El socialista Pedro Sánchez lleva la delantera en todas las encuestas, aunque tendrá que formar un gobierno de coalición. "O habrá un gobierno que gire a la derecha si se alía con Ciudadanos, o a la izquierda si forma gobierno con Unidos Podemos. Sánchez pidió el voto mayoritario para el PSOE para no tener que hacer alianzas pero, la realidad, es que en España se acabó el voto por mayoría e incluso el bipartidismo. Tendrá que ser sí o sí un gobierno de coalición. El establishment apuesta a un gobierno con Ciudadanos y no con UP, que plantea un impuesto a la banca", señaló Agustín Fontenla, periodista de los periódicos Página/12 de Argentina y El Diario de España.

Tema relacionado: Elecciones en España: encuestas revelan qué partido ganaría los comicios

En tanto, informó que durante los debates se discutieron diversos temas como el desempleo (que afecta principalmente a los jóvenes) y la agenda conservadora que buscan imponer los partidos de derecha, aunque la situación en Cataluña fue el eje de tensiones.

"El PP, Ciudadanos y Vox han hecho compaña con el tema catalán desde antes del llamado a elecciones, luego de que Sánchez quisiera entablar un diálogo con los independentistas. Lo que está claro después del debate es que nadie tiene una solución. El centro y la derecha han planteado intervenir la autonomía de Cataluña. Y el PSOE y UP, están a favor de un diálogo y mayor autonomía, pero no de un referéndum. A Qim Torra, presidente de Generalitat, le conviene ir a la guerra, ir al enfrentamiento con el PP y Ciudadanos", sostuvo el corresponsal desde España.

© REUTERS / Martin Acosta Tribunal penal argentino confirma la fecha del juicio a Cristina Fernández de Kirchner

En el programa se informó a su vez acerca del lanzamiento de "Sinceramente", el libro escrito por la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner , en el que calificó a su sucesor, el actual mandatario Mauricio Macri, con la palabra "caos"; la atribución de los atentados terroristas en Sri Lanka por parte de la organización yihadista Estado Islámico; la responsabilidad del grupo paramilitar Nuevo IRA en el asesinato de la joven periodista Lyra McKee en Irlanda del Norte; y la decisión del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de nombrar "Donald Trump" a una colonia de los Altos del Golán, territorio ocupado que pertenece a Siria.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.