La CIA coordinó el Plan Cóndor y los crímenes de las dictaduras del Cono Sur

EEUU entregó al gobierno argentino información desclasificada que prueba la fluida cooperación entre Washington y los regímenes militares sudamericanos de los '70, que tenía como objetivo el exterminio de opositores políticos. "Se desclasifican aquellas verdades que ya no son peligrosas para el poder de turno", dijo el ensayista Jorge Majfud.

"Los documentos que se acaban de revelar se habían desclasificado antes, pero ahora aparecen sin la censura sobre los nombres. Son bienvenidos, claro. En todos estos documentos se desclasifican aquellas verdades que ya no son peligrosas o ya no importan tanto para las estrategias del poder de turno. Por eso también se hace de forma legal", aseguró Jorge Majfud, profesor en la Universidad de Jacksonville (Florida), en relación con los archivos que fueron entregados recientemente por el gobierno de EEUU al ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, y que demuestran la organización coordinada de un plan sistemático regional en el Cono Sur para asesinar a los opositores políticos durante la década del '70.

El tristemente célebre Plan Cóndor, llamado "Operación Teseo" en la información desclasificada, involucró a las dictaduras de Argentina –epicentro de los operativos- Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Pero Majfud subrayó el rol de la CIA, el FBI y los grupos terroristas que actuaban bajo su órbita.

"El Plan Cóndor estaba conectado con determinadas mafias de Miami. Como la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, fundada por Orlando Bosch Ávila y Luis Posadas Carriles, considerados terroristas por el propio FBI hasta su muerte. En todos estos casos se dio una participación en conjunción con la DINA de Chile en el Plan Cóndor. Todos recuerdan las bombas que pusieron Bosch y Posadas Carriles en Cubana de Aviación y ellos mismos lo reconocieron, más allá de la apabullante cantidad de pruebas que los implican. Ellos también pusieron la bomba que mató a Orlando Letelier en el '76", apuntó.

"Se confirma eso que en los años '70 se creía eran las teorías conspirativas de la izquierda. El 99 por ciento de esas teorías se demostraron que eran conspiraciones reales", añadió Majfud.

Al fondo a la izquierda, la mirada de Enríquez-Ominami sobre el progresismo latinoamericano

Marco Enríquez-Ominami, fundador del Partido Progresista de Chile y tres veces candidato a la presidencia de su país, visitó Buenos Aires para presentar su más reciente documental, Al fondo a la izquierda, en el que se entrevista con mandatarios y exmandatarios latinoamericanos como José Mujica, Evo Morales, Dilma Rousseff, Nicolás Maduro y Rafael Correa. El objetivo del film —que luego de su estreno en Europa y Estados Unidos será exhibido en América Latina- es repensar a la izquierda en la región.

"Mujica normaliza la derrota, plantea que no hay nada mejor que perder y volver a ganar, pero una vez que uno pierde en realidad pierden los más pobres. Es muy probable que la derecha pierda en Argentina en octubre, lo que no quiere decir que ganen tus valores. La idea del mérito, de la oportunidad, del esfuerzo individual, todo ese léxico es de la derecha, que está ganando muy robustamente. No se trata del tipo de socialismo o de capitalismo que podemos tener. Estamos tratando de que el capitalismo sea menos salvaje. La derrota es más contundente de lo que pensamos. Rafael Correa dice que este film es pesimista", reconoció.

© REUTERS / Henry Romero ¿Puede López Obrador causar una ola izquierdista en América Latina?

Asimismo, Enríquez-Ominami sostuvo que la izquierda debe definir un proyecto viable ante la fuerza que recobran la derecha y su visión del mundo. "No veo que tengamos una verdadera propuesta de modelo de desarrollo, veo más bien a un López Obrador que gana (en México) por el derrumbe de la corrupción obscena del PAN y del PRI. Y la agenda de la transparencia es de derecha", afirmó. También señaló que "la derecha nos va a ganar en la competencia doméstica porque tienen esta doctrina de primero nosotros".

"Perdemos elecciones y eso obliga a la izquierda a hacerse nacionalista. Creo en las fronteras, pero no en los nacionalismos, porque deja entrever esta idea de que nosotros merecemos un futuro distinto al de los demás", dijo el cineasta.

© AP Photo / Dolores Ochoa El excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño denuncia persecución política

En el programa se informó a su vez acerca de la orden de detención contra el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño por presunta instigación; la aprobación del informe sobre los INA Papers por parte de la Asamblea de Ecuador, que involucraría al presidente Lenín Moreno y a su entorno en casos de corrupción; la despedida de políticos, militantes y seguidores al expresidente peruano Alan García, quien fue velado en la sede del Partido Aprista de Lima; la autorización del Supremo Tribunal Federal a Luiz Inácio Lula da Silva para brindar entrevistas desde la prisión de Curitiba, donde se encuentra detenido; y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ucrania , donde el cómico Volodímir Zelenski vencería al actual mandatario Petro Poroshenko por un amplio margen, según distintos sondeos.

