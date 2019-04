"Assange dará una gran batalla para no ser extraditado a EEUU"

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado por las autoridades británicas tras permanecer exiliado en la embajada ecuatoriana en Londres por casi siete años. La detención se produjo luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retirara el asilo diplomático al ciberactivista.

"EEUU pidió ya su extradición. Assange va a dar una batalla en Gran Bretaña y va a obligar a EEUU a presentar sus pruebas. Y habrá un debate mundial sobre el rol del periodismo y sobre hasta qué punto un gobierno puede limitar las filtraciones. No me lo imagino no dando pelea ", indicó Santiago O'Donnell, el periodista argentino que mejor conoce a Assange.

O'Donnell, autor de los libros 'Argenleaks: Los cables de Wikileaks sobre la Argentina, de la A a la Z' y 'PolitiLeaks: Todo lo que la política argentina quiso esconder', se mostró cauteloso ante el futuro judicial de Assange. "Está el antecedente de los Papeles del Pentágono. Si cae Theresa May, no creo que Corbyn extradite Assange. En EEUU el fiscal general es como un ministro de Justicia, y la justicia allí es bastante permeable al color político de fiscal. Pero EEUU tiene una tradición fuerte respecto a la libertad de expresión y Trump no durará para siempre. Assange fue muy demonizado de manera injusta. Lo importante es que su información es verdad. Ninguna filtración es neutra", sostuvo.

Por otra parte, lamentó el estado físico y mental de Assange, quien permaneció largo tiempo encerrado.

"Assange ha enfrentado a la CIA y al Pentágono y ha quemado puentes con Rusia, China y la Unión Europea porque ha tenido el coraje de publicar lo que le parecía, incluso en contra de sus propios intereses", destacó O'Donnell.

En tanto, el psicoanalista argentino Jorge Alemán aseguró sentirse impactado por "el problema de la transferencia de la gobernabilidad", en referencia a que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue "sucedido por una persona de su propio espacio político". "Esto revela que no hay lugar para la disidencia política. No sé si Correa pensaba que Lenín Moreno iba a ser capaz de esto", reflexionó.

"El capitalismo no puede ser eterno"

Alemán, quien se encuentra en Argentina para presentar su nuevo libro 'Capitalismo: Crimen perfecto o emancipación', realizó una lectura crítica de un sistema económico que siempre parece reinventarse. "El capitalismo actualmente ha sufrido una mutación. No es el capitalismo de las fábricas, sino el de la big data, las plataformas y los algoritmos. No tiene un imaginario alternativo, no podemos concebir su después. Pero cuando se presenta el colapso del capitalismo se hace a través de figuras distópicas. El capitalismo aprovecha sus propias crisis para alimentarse. Pero el tema es que el capitalismo no puede ser eterno, aunque sea difícil concebir su salida. En la medida en que es una construcción humana, no es eterno", subrayó.

"Han pasado 30 años desde el derrumbe del socialismo. La victoria del capitalismo ha sido tremenda. China le puede discutir la hegemonía capitalista a EEUU, militarmente es más complejo. Pero ninguno ofrece un paradigma distinto al capitalismo", prosiguió.

Alemán también se refirió a la importancia del feminismo, los modos en qué opera la lógica de la extrema derecha y el futuro político en España, país donde reside.

