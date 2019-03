"Hace 15 años estaba en Atocha: ese día yo reviví"

"Yo estaba en Atocha cuando llegaron las bombas. Estaba allí porque era plena campaña electoral. Yo salía para mi ciudad, Jaén. Vivía entonces en una parte lejana de Madrid y tuve la suerte de que los terroristas hicieran explotar las bombas antes de llegar a la estación y por eso estoy vivo. Encontré la vida de nuevo en ese momento tan importante", dijo Manolo Monereo, politólogo y diputado de Unidos Podemos, quien ese 11 de marzo de 2014 se encontraba en la estación de trenes Atocha cuando un grupo terrorista hizo explotar las bombas. El atentado causó 193 muertos y cerca de 2 mil heridos.

© REUTERS / Juan Medina España recuerda a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004

Monereo recordó cómo el ataque fue utilizado por el entonces presidente José María Aznar, a pocos días de las elecciones generales. "La derecha pensó que era su gran oportunidad de mentir, de culpabilizar a ETA. Fue una estrategia de fake news, perfectamente teledirigida por el aparato del Estado y del gobierno. Curiosamente, a través de nuevos medios que estaban al margen del poder, la gente se dio cuenta de que era mentira. Las encuestas indicaban que, en las elecciones, el Partido Popular perdía la mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas. Ante eso, vieron en los ataques la posibilidad de ganar con una mayoría absoluta. Allí aparece el primer gesto de rebeldía de una generación, la del 15M: cuestionar una campaña de manipulación", apuntó el autor del libro 'De la crisis a la revolución democrática'.

Por otra parte, el diputado de Unidos Podemos por Córdoba (Andalucía) se refirió a las transformaciones que vivió España desde los ataques, y evaluó la situación política en España de cara a las elecciones del próximo 28 de abril.

"España ha cambiado mucho. Ahora, la nueva perspectiva es una elección que puede revalidar o no el mandato decisivo del PSOE en el país. Eso tiene una doble cara. Por un lado, hay una derecha cada vez más dura. La aparición de Vox es muy importante, pero sabemos muy bien lo que el PSOE hace cuando está en el gobierno y tiene mayoría. El gran dilema de ahora es ir más allá de una simple oposición entre las derechas y una izquierda, que es la que representa el PSOE, que intenta polarizar y dejar a otras fuerzas de cambio en un segundo plano", sostuvo.

En 'Voces del Mundo' se analizó también la situación en Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro resolviera expulsar a los diplomáticos estadounidenses de Caracas y se iniciara una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por su presunta participación en el sabotaje a la red eléctrica venezolana.

En ese sentido, el periodista Esteban Magnani, máster en Media & Communication por la London University, explicó las posibilidades de generar un apagón desde una distancia remota. "Es fácil acceder remotamente a cualquier dispositivo conectado a Internet. En la central eléctrica del Guri hubo una reforma en 2005 que incluye un sistema informático inteligente y complejo para administración del suministro de energía. La planta se puede operar desde otros lugares. Es probable que haya formas de acceder a estas redes internas. Hay ejemplos dramáticos de hackeo desde el exterior. Siemens hackeó sus propias centrífugas en Irán y lanzaron un virus que las inhabilitó y paró el plan nuclear de Irán. En la medida de que algo esté conectado a internet, es factible sabotear si un obtiene el conocimiento técnico para hacerlo", aseguró.

El autor de Tensión en la red: 'Libertad y control en la era digital' y 'Cultura Libre: Libertad y control en la era digital', entre otros libros, aseguró que la posibilidad de un sabotaje como el que denuncia el gobierno de Venezuela "plantea la cuestión de la soberanía tecnológica".

"Uno no tiene control real de los dispositivos que adquiere. Si se resuelve ahora el control de esa computadora en la central eléctrica, pero no se tiene conocimiento acabado, la posibilidad de que vuelva a ocurrir es alta. Por eso el tema de la soberanía tecnológica, porque plantea un problema para los países subalternos. Ahora China produce el hardware, no solo el software. La mayoría de los dispositivos, mientras más inteligentes son, más información le proporcionan a las empresas", advirtió Magnani.

© REUTERS / Sergio Moraes Amnistía Internacional Brasil pide que grupo externo siga el caso Marielle Franco

En el programa se informó a su vez acerca de la detención de dos policías acusados de asesinar a la concejala brasilera Marielle Franco y a su y su chofer Anderson Gomes, ambos acribillados el 14 de marzo de 2018; y el rechazo al plan del Brexit presentado por la primera ministra británica Theresa May, lo que podría llevar a una salida sin pacto con la Unión Europea.

