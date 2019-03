En Colombia, Iván Duque avanza con "un torpedo contra el acuerdo de paz"

El presidente de Colombia objetó unos seis artículos de la llamada Ley de Justicia Especial para la Paz (JEP), que constituye el corazón de los acuerdos de paz firmados con la exguerrilla de las FARC en 2016. "El presidente Duque ha pasado una propuesta de contrarreforma para terminar con la justicia transicional acordada en La Habana. El acuerdo entre las FARC y el gobierno habilitó una jurisdicción independiente de la justicia ordinaria, cuyo objetivo es que se esclarezca la verdad y se repare a las víctimas. Ahora se quiere menoscabar la estructurara de esta jurisdicción de paz, quitándole competencias y aplicar penas más altas a los guerrilleros amparados en los acuerdos de paz", aseguró Álvaro Villarraga, politólogo y exmiembro del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL).

"En caso de que prospere, sería un golpe rotundo a uno de los pilares de los acuerdos de paz. Hay más de 5 mil guerrilleros acogidos, más de 2 mil policías y militares acogidos a esta jurisdicción de paz", agregó.

© REUTERS / Carlos Barria Los negociadores de paz denuncian a Duque ante la ONU por "obstaculizar" la paz en Colombia

En ese sentido, Villarraga remarcó que la propuesta de Duque es incostitucional y sería una "burla" a la ONU y a los países que han apoyado el proceso de paz. "Ya se hicieron controles por parte de la Corte Constitucional. El presidente pretende tumbar parte del acuerdo que ya se viene aplicando. Desconoce lo firmado a nombre del Estado, para reabrir lo que ya se discutió con la guerrilla en La Habana años atrás. La Corte Constitucional ya lo aprobó. Es un gran salto atrás, reabrir la mesa de negociación de manera inconstitucional. Eso crea una gran desconfianza en la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional está con sus ojos puestos para que funcione esta jurisdicción especial", dijo quien fuera el encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia.

Más información: CPI pide a Duque que sancione ley que regirá a tribunal de paz en Colombia

Pero Villarraga sostuvo que es poco probable que los planes del gobierno se concreten, en parte por la oposición de los partidos que forman parte del Congreso, y por el rechazo entre la mayoría de los colombianos.

"Creo que la Corte Constitucional no va a aceptar los cambios. La jurisdicción no se va a paralizar. Hay una gran discusión en todo el país porque se trata de la defensa del proceso de paz", aseveró.

Trump vocifera pero no tira ni un misil

© Sputnik / Serguey Guneev "Trump lo ha destrozado todo": el papel de EEUU en la formación de un nuevo orden mundial

'Voces del Mundo' dialogó también con Gabriel Fernández, periodista, analista político y director del portal 'La Señal Medios', quien se refirió a Donald Trump y lo que representa su figura en este momento político para EEUU y el resto del mundo. "Trump admite la multipolaridad. Putin decía que EEUU tiene que admitir que es un gran país, pero ya no el gran imperio. Las acciones como las de Siria y Libia ya no son posibles. Este logro parcial no hay que asociarlo con la verborragia de Trump sino con sus hechos. Trump no es pacifista, pero entendió la realidad económica", apuntó.

Fernández adujo que a diferencia de sus antecesores, Trump defiende la idea de un desarrollo al interior de EEUU, y por ello, una política exterior en apariencia menos intervencionista.

"El pueblo norteamericano busca trabajo. Hay una parte del funcionariado, de los empresarios y de los trabajadores más humildes que respaldan a Trump. EEUU es solo finanzas. Si pacta otra invasión, podríamos estar ante el final de EEUU. El pueblo norteamericano puso a Trump en la Casa Blanca para canalizar la energía norteamericana en la vida interna norteamericana", añadió.

© Sputnik / Carlos Herrera Suspenden por 24 horas más las actividades escolares y laborales en Venezuela por el apagón

En el programa se informó a su vez acerca del apagón energético en Venezuela , que comenzó el jueves y continuaba hasta el lunes, y que ha paralizado virtualmente al país caribeño; la s uspensión de las elecciones en Argelia , programadas originalmente para el 18 de abril, luego de que el presidente Abdelaziz Bouteflika anunciara que no se presentará para un próximo mandato; y la adquisición de cazas F-16V a EEUU por parte de Taiwán, a fin de robustecer su defensa ante China.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.