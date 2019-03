8M: Voces de Mujeres

Las mujeres se movilizaron en más de 50 países el viernes 8 de marzo para hacer visible una serie de reivindicaciones de género. Siete referentes del movimiento de mujeres de Argentina, España y Brasil compartieron con 'Voces del Mundo' sus impresiones del paro internacional y las marchas. La periodista, escritora y directora del Observatorio para la Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juana Gallego, dijo que la convocatoria de las huelgas en Barcelona y Madrid se relacionó con que "no estamos dispuestas a volver al pasado y a que se deroguen las leyes que conseguimos", en alusión al auge de una extrema derecha abiertamente misógina. Lidia Borda, una de las cantantes de tango más respetadas de Argentina, reconoció que "cuando se movilizan los grupos feministas, uno puede adquirir derechos", reivindicó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y agregó que "la lucha es contra el patriarcado y el capitalismo".

En esa misma línea, Mercedes Marcó del Pont, expresidenta del Banco Central de Argentina durante el kirchnerismo en Argentina y titular de la Fundación FIDE, aseguró que "la movilización es atravesada por las duras condiciones de este modelo neoliberal", ya que el ajuste fiscal que implementa el gobierno de Mauricio Macri "significa desfinanciar las políticas públicas que las mujeres necesitamos para garantizar nuestros derechos". A su vez, la diputada argentina Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón (entre otras cosas, un baluarte del voto femenino), sostuvo que marchó por "todos los derechos que nos faltan, para que no nos maten todos los días como a tantas compañeras y por la igualdad salarial".

Por su parte, Estela Díaz, secretaria de Género de la confederación sindical Central de Trabajadores Argentinos, se refirió a las consignas que piden por la igualdad material y la libertad de las presas políticas como Milagro Sala:

"Las argentinas tenemos muchos desafíos. Las voces no solo expresan la violencia de género, sino las políticas de ajuste y endeudamiento, que afecta la vida cotidiana de las mujeres, en el trabajo y en el acceso a servicios esenciales".

Y Nora Domínguez, especialista en género de la Universidad de Buenos Aires, destacó la amplitud de la convocatoria: "Es importante hacer huelga, tiene que ver con una historia de lucha. El movimiento feminista se fue consolidando y expandiendo. Hay espacio para trans, travestis, lesbianas y otras identidades. Este feminismo no es excluyente. Se deben reivindicar como centrales también esos modos de percepción. Incluso el feminismo más moderado de inicios de siglo pasado, se pensó como uno que intervenía en los asuntos del Estado, en esa zonas que el Estado deja abandonadas", remarcó.

Desde Río de Janeiro, Yasmin Betancourt, internacionalista e integrante del Colectivo Passarinho, expresó que las mujeres brasileñas están primeras "en la línea de frente contra esta figura machista" que es el ultraderechista Jair Bolsonaro, presidente del Brasil.

"Nuestro lema es 'Por las vidas de las mujeres, por Marielle Franco (la concejala de izquierda asesinada hace un año en Río) y en contra de Bolsonaro y su reforma previsional'. El movimiento 'Ele Nao' fue una de las movilizaciones feministas más intensas", recordó.

"El antisemitismo es una enfermedad social cultural"

En el segundo tramo del programa, 'Voces del Mundo' entrevistó a Mario Sznajder, doctor en Ciencia Política y profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien analizó el auge del antisemitismo en Europa a raíz de los últimos ataques a instituciones judías en Francia, Polonia y Alemania.

"Es indudable el aumento de incidentes antisemitas en los últimos años, no sólo en Europa, sino en las Américas, Sudáfrica o Australia. No es algo nuevo. El antisemitismo es una suerte de enfermedad cultural social que afecta a Occidente desde hace muchísimos siglos. Esto es una luz roja, una alarma, si en un futuro no se quiere enfrentar una catástrofe humana como la de la segunda guerra mundial", dijo.

Sznajder —cuyo trabajo abarca estudios del neo-fascismo, la democratización, el exilio político y los derechos humanos en América Latina- reconoció que el resurgimiento de una derecha extrema explica en parte este fenómeno de intolerancia. "En general las derechas nacionalistas extremistas tienden a buscar la pureza de la nacionalidad, y generalmente los judíos no entran allí, como tampoco muchas otras minorías", adujo. Pero agregó que las críticas a Israel por parte de los palestinos y el mundo árabe musulmán, así como "la izquierda progresista" que compara al Estado judío con la Sudáfrica del apartheid, constituyen otros factores.

"El sionismo sería el nexo entre Israel y los judíos que viven fuera de Israel, aunque la mayoría no se reconocen sionistas", subrayó.

Asimismo reconoció que la derechización de Israel es parte del problema, y en ese sentido analizó brevemente las elecciones que habrá en abril.

En el programa se informó acerca de la muerte de 25 migrantes centroamericanos en Chiapas , México, al volcarse el camión que los trasladaba; la suspensión de las clases y las actividades laborales en Venezuela para restituir el suministro eléctrico tras el gran apagón que sufrió el país caribeño, que acusa a EEUU, y sobre el encarcelamiento de la exsoldado Chelsea Manning , quien filtrara miles de documentos secretos a Wikileaks, puesto que se negó a cooperar en la investigación del caso.

