Juan Guaidó volvió con una nueva "hoja de ruta” para tomar el poder en Caracas

"Las expectativas de desplazar a Nicolás Maduro no se cumplieron" consideró el canciller de España, uno de los países aliados de Juan Guaidó. Ante el fracaso, el dirigente opositor regresó a Venezuela para relanzar acciones contra el gobierno. Según el analista Marco Teruggi, Guaidó "no cuenta con fuerza como para hacer lo que promete".

El opositor y autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, regresó a Caracas luego del fallido intento de ingresar ayuda humanitaria a su país desde la vecina Colombia y de una gira por países que lo apoyan en la región.

"Estamos en la misma correlación de fuerzas que ayer o anteayer. No hay orden de aprehensión contra Guaidó. Tiene inmunidad parlamentaria, por lo que no habría causa jurídica ni política para arrestarlo", consideró el analista y sociólogo argentino residente en Caracas Marco Teruggi.

Asimismo, apuntó a un cambio de estrategia del sector más radical de la oposición venezolana, tras verse frustrados sus planes de desplazar a Nicolás Maduro del gobierno. "La derecha no tiene fuerza para cumplir su objetivo. Había un sector que pretendía usar el 23F para suscitar una escalada intervencionista. En el Grupo de Lima varios países se manifestaron en contra del uso de la fuerza militar; en la ONU, también; el canciller español, Josep Borrell, admitió que Guaidó defraudó las expectativas. En términos diplomáticos, hay una desescalada. Por abajo, seguro van a intentar realizar una ofensiva con grupos mercenarios que comiencen una acción militar", sostuvo Teruggi y recordó la denuncia de Rusia respecto de la compra, por parte de empresas estadounidenses, de grandes lotes de armas y munición en Europa del Este para transferirlos a la oposición venezolana.

La estrategia de Guaidó, dijo Teruggi, es crear un imagen de líder que "se reúne con todos los sectores" pero "no tiene fuerza para hacer lo que promete. Está intentando generar una idea de mayoría, pero está vendiendo mucho humo. Tal vez el único desenlace posible para un gobierno paralelo sea desencadenar una acción militar".

'Voces del Mundo' dialogó también con Darío Pignotti, sobre la obscena demostración de fuerza militar que realizó el gobierno de Jair Bolsonaro, cuando el expresidente Lula concurrió al velorio de su nieto de 7 años. "¿A qué se debe tamaña presión sobre Lula si no es que su potencial de líder se mantiene alto, contrario a Bolsonaro, que a menos de 40 días ha visto derretida su popularidad? Hay una implícita decisión de que cualquiera sea la evolución de la causa de Lula, no recupere su libertad, por lo que significa como amenaza para el Planalto", dijo y aseguró que el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, es el cerebro detrás de este operativo.

Pignotti se refirió también a la relación de Bolsonaro y su vicepresidente, el general Hamilton Mourao.

"Hay un juego de sombras, típico de los regímenes de facto o militares. Uno de ellos es construir la perspectiva de que hay alternativas de poder dentro del régimen. Hay conflicto entre Bolsonaro y Mourao, y dentro de ese conflicto hay diferencias que son abiertas como el caso de Venezuela. En el caso de Lula, ambos sienten odio hacia él. El régimen, al verse en una crisis muy temprana, comienza a construir su propia herencia", remarcó.

En el programa se informó a su vez acerca del fallecimiento de Franco Macri, padre del presidente argentino Mauricio Macri, quien controlara uno de los grupos empresarios más importantes del país.

