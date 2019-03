"El Vaticano sigue manteniendo su sistema de encubrimiento"

El periodista Julián Maradeo, autor de 'La trama: Detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica', aseguró que ninguna iniciativa para combatir la pedofilia podrá tener éxito si los responsables eclesiásticos no son juzgados. "El Vaticano quiere resguardar su imagen y no arrancar el problema de raíz", dijo.

La reciente cumbre convocada por el papa Francisco para discutir los casos de pedofilia dentro de la Iglesia católica apenas ofreció respuestas eficaces para combatir este problema. "La cumbre vaticana no solo debía estudiar las medidas a tomar ante los abusos, sino las políticas para desmantelar el sistema de encubrimiento. Lo que se reclama desde la redes de sobrevivientes es un protocolo para que cada cura sospechado sea denunciado frente a la fiscalía correspondiente y se inicie una investigación. También se piden modificaciones en los juicios eclesiásticos. El Vaticano no abre sus archivos para iniciar esas causas", explicó el periodista Julián Maradeo, autor del libro 'La trama: Detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica'.

Maradeo apuntó a la estrategia comunicacional de Francisco, que consiste en centrarse en aquellos casos que saltaron a la luz pública.

"No bien asume Francisco, crea la Comisión de protección de menores. Los dos laicos renunciaron porque decían que no se impulsaban cambios reales. Naciones Unidas emitió un informe muy crítico con el Vaticano, asegurando que el sistema de encubrimiento a los curas abusadores estaba intacto. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta por parte del Vaticano", sostuvo.

En este sentido, el investigador se refirió al reciente arresto del cardenal australiano George Pell, el "número tres" del Vaticano. "Francisco tenía conocimiento sobre las denuncias que pesan sobre Pell desde el momento en que asume. Pero lo nombra en la comisión de los 8 notables para el saneamiento de la economía vaticana y lo sostiene hasta último momento. Recién actúa cuando hay una condena. El caso de Pell es la confirmación de que todo sigue igual. Pero es un golpe muy fuerte dentro del Vaticano, porque es un miembro selecto de la curia que cae por la justicia ordinaria. Existe un sector muy conservador dentro de la Iglesia, de escaso contacto con la ciudadanía, que mide el problema de los abusos en base a la pérdida de influencia interna y no de la pérdida de cantidad de fieles", aseguró Maradeo.

Desde Andalucía, el sur de España, Iban García — investigador de la Universidad de Sevilla – analizó el crecimiento de Vox, el partido de ultraderecha que sorprendió en las elecciones autonómicas andaluzas del año pasado y que ahora amenaza con llegar al Parlamento español el próximo 28 de abril. "El voto de la derecha ha venido creciendo desde los '90 y ahora se ha fragmentado. Pero Vox sorprendió porque Andalucía era el principal caladero de votos del PSOE y de los partidos del arco de izquierda. Las expectativas de Vox son bastante amplias para las elecciones de abril. Ahora hay un multipartidismo bastante grande. La primera fuerza PSOE; la segunda, el Partido Popular; la tercera, Ciudadanos; la cuarta, Podemos; y quinta está Vox, que se acerca a Podemos", aseguró.

García adujo que la radicalización del votante de la derecha tradicional podría explicarse como una respuesta al movimiento feminista y el independentismo catalán.

"En España la institucionalización del movimiento feminista tiene una historia más larga que en Argentina. Contamos con una legislación contra la violencia de género bastante amplía que se ha transformado en una disputa política. Vox achaca con las falsas denuncias. Una de las primeras medidas de Vox en Adalucía fue pedir los datos de las personas encargadas de las denuncias por violencia. Por otra parte, debido a la polarización de los últimos años con la cuestión catalana, ha pegado muy fuerte la cuestión del españolismo en Adalucía", señaló.

En el programa se informó a su vez acerca del encuentro entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el canciller ruso Serguéi Lavrov , en Moscú, donde la funcionaria venezolana anunció el traslado de la oficina de la estatal PDVSA de Portugal a Rusia; el discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias del Parlamento argentino, durante el cual se refirió a la situación que atraviesa Venezuela; la reunión que el líder opositor venezolano Juan Guaidó mantuvo con el presidente de Paraguay , Mario Abdo Benítez, y las que tiene previstas mantener con Macri y el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, antes de su regreso al país caribeño; las repercusiones de la fallida cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un; y el fallecimiento de uno de los nietos del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva , Arthur Araújo, de apenas siete años, a causa de una meningitis.

