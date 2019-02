José Miguel Insulza: "El Grupo de Lima no puede decidir sobre el uso de la fuerza en Venezuela"

"Cualquiera puede reunir un grupo de países y ponerle un nombre. La diferencia es que el Grupo de Lima es una reunión voluntaria de países que no tiene un estatuto. Por eso no puede decidir sobre el uso de la fuerza", aseguró el actual senador chileno y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respecto a la falta de legitimidad de ese grupo de países americanos que reconocen al dirigente opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.

Insulza, quien fuera canciller de su país entre 1994 y 1999, también cuestionó la presencia del presidente chileno Sebastián Piñera en la frontera colombo-venezolana el pasado 23 de febrero, donde participó del fallido intento de ingresar supuesta ayuda humanitaria a Venezuela.

"Chile no es uno de los países más grandes de Sudamérica. No tenemos envergadura para actuar por nuestra cuenta. Nuestra fuerza radica en respetar el derecho internacional. Esto es saltarse la tradición en política exterior de Chile. El presidente no debería haber participado, tomando una decisión inconsulta. Piñera toma sus decisiones de manera estrictamente personal, pero países como el nuestro deben ser consistentes", opinó.

Para él Guaidó tiene derecho a querer gobernar su país pero difícilmente pueda ser considerado presidente "cuando no maneja ni la policía, ni las finanzas, ni el orden público, ni el sistema judicial" de Venezuela. "Eso sí que es una novedad, porque un Congreso, por más legítimo que sea, no puede derrocar a un presidente de hecho", agregó.

© REUTERS / Manaure Quintero Arreaza: la supuesta ayuda humanitaria es un pretexto para una intervención en Venezuela

Por último, el senador socialista fustigó el uso político de la ayuda humanitaria en medio de la grave crisis que enfrentan los venezolanos. "La ayuda humanitaria, según la Cruz Roja y la ONU, debe ser neutral y no se puede mezclar con temas políticos. La mayor parte de las actividades que tuvieron lugar con el intento del ingreso de la ayuda era una mezcla con cuestiones políticas. Era obvio que no iba a entrar la ayuda. Los militares venezolanos no iban a permitir eso en su país. Fue una operación política muy peligrosa, porque podría haber desembocado en el pretexto para una intervención militar", adujo.

"Ningún país de América Latina —concluyó Insulza- está dispuesto a una acción semejante".

Brexit: crisis interna en los partidos Laborista y Conservador

© REUTERS / Peter Nicholls Siete diputados británicos renuncian al laborismo de Jeremy Corbyn

'Voces del Mundo' dialogó también con el escritor, periodista y consultor británico Jeremy Fox, quien se refirió a la crisis desatada por las indefiniciones del Brexit dentro de los partidos más importantes de Reino Unido: el Laborista y el Conservador. "De las tres desertoras del Partido Conservador, Anna Soubry es la más importante en términos de su historia dentro del mismo. Ha decidido irse porque dice que su partido está controlado por la extrema derecha. Dentro del Partido Conservador ha surgido un grupo, el European Research Group (ERG), que está a favor de una salida de la Unión Europea sin un acuerdo y sin un tratado de comercio. Sin nada. Ese grupo, en su mayoría, son hombres multimillonarios, que quiere una salida brutal de la UE, que están conspirando contra la libra esterlina y que están dispuestos a causar una caída del valor de la moneda con lo cual ganarían mucho dinero", explicó.

Pero las deserciones no se limitan al oficialismo. El opositor Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, también sufre este fenómeno. "Son ocho desertores laboristas. Chuka Umunna es un joven carismático que pertenecía al ala derechista del partido, sin ser derechista, y defiende un segundo referéndum. Aunque hay muchos miembros del laborismo que piensan como él, Corbyn ha estado sin definición porque su electorado está dividido", dijo el entrevistado.

Fox explicó además que el laborismo británico está señalado por actos antisemitas contra algunos de sus dirigentes.

"Luciana Berger es judía y desde el ascenso de Corbyn ha denunciado al partido por el antisemitismo. Ha habido actos de agresión contra la comunidad judía y Luciana ha sido víctima de una campaña de insultos por ser judía. El problema es que el partido no ha tratado este tema con la urgencia que merecía. Muchos dentro del partido han tenido expresiones antisemitas. Dentro del Partido Laborista ha ocurrido mucho. Jeremy es muy honesto, pero no tiene mucha experiencia y la dirigencia del partido ha sido bastante mediocre", dijo Fox.

© REUTERS / Carlo Allegri Rusia presenta en la ONU un proyecto de resolución sobre Venezuela



El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.

En el programa se informó a su vez acerca de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis en Venezuela, donde una mayoría de países llamó a buscar una salida pacífica; sobre el homenaje que los presidentes de Brasil y Paraguay realizaron al ex dictador Alfredo Stroessner y el encuentro que mantuvieron el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante el cual conversaron sobre el rol de Irán en Siria.