Venezuela: "Por primera vez desde 1989, EEUU ya no se cuida de promover una invasión"

El escritor y biógrafo de Hugo Chávez, Modesto Emilio Guerrero, señaló que desde la intervención en Panamá en 1989, EEUU se cuidó de mostrar una política agresiva hacia la región. Aseguró además que ya no quedan instituciones comunitarias como Unasur o Celac que "defiendan" a América Latina. "El final puede ser una invasión estilo Irak", alertó.

Mientras se realizan conciertos a ambos lados de la frontera colombo-venezolana – uno para promover la ayuda humanitaria, según lo decretado por el líder opositor Juan Guaidó; el otro organizado por el chavismo para denunciar la injerencia en Venezuela-, la tensión sigue elevándose entre las partes.

"Ya hubo un caso similar, con música y cantantes, en 2010, cuando Colombia y Venezuela estuvieron a punto de irse a los tiros. La diferencia es que el imperialismo no estaba en el terreno. Esta vez, EEUU en persona, actúa encubierto por cuatro presidentes: el de Panamá, el de Paraguay, Chile y Colombia. Desde 1989, cuando invadieron Panamá y destrozaron la ciudad de Colón, no se conoció una invasión. De eso se cuidó mucho EEUU", señaló el escritor y periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero.

Por otro lado, Guerrero, autor entre otros libros de Chávez, el hombre que desafió a la historia, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro debe "romper las ataduras" con Washington para evitar un colapso total de Venezuela. "Se necesita un grupo muy sólido de expertos para sacar la economía de ese caos. No hay camino intermedio. Un camino por derecha sería capitular, entregar. Por izquierda sería hacer lo de Fidel Castro: romper todas las relaciones con EEUU. Si no hace eso, Maduro no puede enchufarse a los otros imperios que lo están ayudando. Es una sentencia a muerte la que tiene Venezuela con EEUU", adujo.

También alertó sobre un cambio de postura de las FFAA venezolanas ante el hipotético escenario de una invasión militar al país caribeño.

"Trece oficiales de tres mil, en los últimos cuatro años, se han dado vuelta. Pero si hay cuatro en los últimos meses, entonces debe haber más. Los militares siempre actúan a última hora. Se les están ofreciendo puestos, millones de dólares, a oficiales y coroneles. El final puede ser una invasión estilo Irak, o estilo Siria, con dos millones de muertos", afirmó Guerrero.

Las duras condiciones de vida en los campos de refugiados palestinos

Leticia, una periodista argentina que vive en Cisjordania, dialogó con 'Voces del Mundo' bajo condición de anonimato acerca de la situación de los palestinos que viven en campos de refugiados. "Las condiciones de vida son bastante precarias. No hay recolección de basura de forma permanente, ni acceso al agua potable, y las construcciones son frágiles. Tienen conexiones independientes pero que terminan siendo controladas por los soldados israelíes. El 60 por ciento de Cisjordania está controlada por la administración civil y militar de Israel. Del otro 40 por ciento, el 18 por ciento la controla la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en su totalidad, aunque los militares israelíes entran cuando quieren", explicó.

Leticia, que se encuentra en un pueblo al sur de la ciudad palestina de Nablus, describió las dificultades que afrontan los habitantes de Cisjordania y las consecuencias de la ocupación.

"Naciones Unidas divide las áreas A, B y C, según los acuerdos de Oslo. La A es controlada totalmente por la ANP, la B es compartida y la C es administrada por Israel. Las áreas donde viven palestinos son como islas que no están conectadas entre sí. Para ir de una a otra se pueden tardar tres horas cuando antes se hacía en 20 minutos. Hay checkpoints permanentes y checkpoints voladores, móviles. Hay una segregación racial terrible: rutas para palestinos y otras para israelíes. Existe una puerta especial, una puerta humanitaria, en los checkpoints, que debería estar siempre abierta según la ley israelí", dijo.

En el programa se informó a su vez acerca de la reanudación del diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición nicaragüense para superar la crisis política iniciada en abril pasado; los 200 efectivos que EEUU mantendrá en Siria luego de la retirada de tropas anunciada por el presidente Donald Trump; la creación de una Guardia Nacional en México , luego del consenso al que llegaron el oficialismo y la oposición; y el cierre de campaña en Senegal, donde el presidente Macky Sall, aspira a un segundo mandato.

