Nigeria: ¿Por qué es clave la elección presidencial en la primera economía de África?

"En estas elecciones presidenciales de Nigeria el componente ideológico no está muy presente, por ejemplo, no se cuestiona la matriz primaria exportadora. El Estado se financia esencialmente del petróleo porque es el principal exportador crudo en África subsahariana. El fuerte del ingreso de divisa viene de ahí y cuando una economía depende del valor de un precio que no genera es altamente volátil", describió el docente e investigador especializado en Asia y África Sergio Galiana con respecto a las elecciones presidenciales de este sábado 16 de febrero. El actual presidente Muhammadu Buhari, del partido Congreso de Todos los Progresistas (APC) medirá fuerzas con el liberal Atiku Abubakar del Partido Democrático Popular (PDP) que se presenta como "un rico que sabe hacer dinero".

Galiana remarcó que en el país con la mayor economía y población del continente –superior a los 180 millones de habitantes- es importante "pensar soluciones africanas para problemas africanos, cerrando ventanas para una potencial intervención extranjera, no porque estos presidentes sean antiimperialistas, sino por entender la naturaleza de esos conflictos que no se comprenden cuando se miran desde Occidente".

Según el experto, el voto del segmento joven podría ser significativo en la cita electoral.

"Buhari logra mantener cierta estabilidad pero no logra convocar a un horizonte para los jóvenes. Hoy más de la mitad del padrón de Nigeria son jóvenes que no tienen registro de las luchas por la independencia ni del gobierno militar, y no hay un horizonte de futuro para ellos", describió Galiana el escenario en un país con elevados índices de desempleo y pobreza, y donde esos índices aún más agudos en las "regiones más ricas que son las provincias del sur con producción petrolera".

"Colombia es la cabeza de playa de lo que el gobierno de EEUU quiere respecto a Venezuela"

Así se refirió Fernando Giraldo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona, docente e investigador, a la posición del presidente Iván Duque. "Él desarrolla una política exterior vertical con respecto a Venezuela, no plantea a Colombia como un mediador para buscar una solución razonable y sin derramamiento de sangre, sino que ha tomado partido. Reconoció a Juan Guaidó, desconociendo el gobierno de Nicolás Maduro. Colombia es proclive y favorable a las posturas de Donald Trump y como ha sido tradicional en el país, conserva muy poca independencia frente al gobierno norteamericano".

El especialista aseguró que Duque "sustrajo a Colombia de la posibilidad de jugar un papel distinto al de una confrontación" y que si bien aún no aparece como probable "no descartaría" una intervención de Estados Unidos: "Seríamos el primer país que recibiría un impacto muy fuerte y directo de cualquier situación que ocurra, positiva o negativa".

En esa línea, Giraldo advirtió sobre los riesgos de la política exterior del actual gobierno colombiano.

"Duque pretende aparecer ante la comunidad internacional liderando las posturas en el Grupo de Lima, siempre proclive a lo que digan los norteamericanos en este tema, lo cual nos pone en un flanco de mucha fragilidad".

En el programa se informó a su vez acerca de la decisión del presidente español, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al próximo 28 de abril luego de que el parlamento rechazara los Presupuestos Generales ; la confirmación por parte de Nicolás Maduro de que funcionarios venezolanos se reunieron con Elliott Abrams el "enviado especial" de EEUU al país caribeño y sobre la declaración de emergencia nacional por parte de Donald Trump con el fin de obtener fondos para construir el muro en la frontera con México.

