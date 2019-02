"Haití está ante el fin de un régimen neocolonial"

"En Haití estamos en presencia de un fracaso rotundo de un sistema", aseguró Henry Boisrolin, miembro del Comité Democrático Haitiano. Respaldó esta afirmación con indicadores contundentes:

"Más del 70% de la población activa no tiene trabajo, la renta per cápita está cerca de los 800 dólares al año, y la tasa de analfabetismo es del 70% en el campo y mayor al 50% en zonas urbanas, no se puede hablar de un sistema educativo y de salud, y el estado no maneja absolutamente nada".

Según el especialista "desde 2010 la comunidad internacional puso de forma fraudulenta a distintos presidente y el actual, Jovenel Moïse, ganó las elecciones con menos 500 mil votos sobre un padrón de 6 millones doscientos mil, entonces por más descartáramos el fraude, podrá tener legalidad pero no legitimidad".

Boisrolin aseguró que el gobierno de Moïse está "sostenido por el CoGroup" una entidad que "se autoproclamó amiga de Haití" y está conformado por los embajadores de EEUU, Canadá, Francia, España, Brasil, la Unión Europea y la OEA.

"Son ellos los que deciden qué hacer y dónde. La mandamás de este grupo es la embajadora norteamericana Michele Sison. Esto también es lo que se está rechazando el pueblo haitiano en las manifestaciones", dijo el académico.

A 200 años del Discurso de Angostura: la vigencia de Simón Bolívar

"Simón Bolívar en ese discurso se adelanta en términos de geopolítica y dice que no somos ni indígenas, ni europeos, ni africanos, somos algo nuevo y que por eso debemos formular una política propia. Hay elementos de aquel discurso que están presentes aun hoy", dijo el historiador venezolano Juan Eduardo Romero Jiménez y mencionó algunos elementos que fueron retomados siglos después a partir del gobierno el expresidente Hugo Chavez:

"Se introduce en América Latina el tema del derecho al voto de los militares y habla de la figura del soldado-ciudadano y del ciudadano-soldado; de la necesidad de una nueva ética política; y en tercer lugar las bases de lo que van a ser los lineamientos de la unidad latinoamericana".

Ronero Jiménez, que es egresado y profesor en la Universidad de Zulia, también subrayó que en la actualidad pese a que Venezuela está siendo cercada militarmente por Estados Unidos y sus aliados, "las Fuerzas Armadas están alineadas con el proyecto bolivariano" y que además de los militares "hay un millón trescientos mil civiles preparados para la guerra popular prolongada" que delineó el comandante Hugo Chávez, como un punto fundamental para la defensa de la Revolución.

En el programa se informó a su vez acerca la declaración del canciller de Cuba , para denunciar que aviones militares de EEUU despegaron de bases norteamericanas hacia islas como Puerto Rico y República Dominicana, de las presiones de Estados Unidos a la India por su decisión de comprar petróleo venezolano, y las movilizaciones en Ecuador para exigir al gobierno que revierta su programa liberalizador. También se comentaron dos reuniones, una de mandatarios de Rusia Turquía e Irán para discutir acerca de Siria y la posibilidad de avanzar en un proceso de paz, en paralelo a la que convocaron funcionarios de Israel, Estados Unidos, Arabia Saudí y algunos países árabes en Varsovia para definir una agenda en Oriente Medio.

