Jorge Taiana: "Argentina busca presionar a Uruguay para que se acerque a la posición del Grupo Lima"

"Vemos en la región un debilitamiento de la democracia, un resquebrajamiento del estado de derecho. Esto es muy obvio en Brasil pero también está siendo notorio en nuestro país", dijo el excanciller argentino y actual diputado del Parlasur, Jorge Taiana, desde Estrasburgo donde participó de un encuentro con integrantes del Parlamento Europeo.

También se refirió a la propuesta del presidente argentino, Mauricio Macri, de modificar el sistema electoral en un año de elecciones:

"Expresamos el interés de que observadores del Parlamento Europeo estén presentes en las elecciones de octubre. Creemos que es oportuno para que estemos más tranquilos y satisfechos".

Vázquez y Macri acuerdan impulsar modernización comercial del Mercosur

Sobre el encuentro de los presidentes de Argentina y Uruguay , aseguró: "Macri ha ido a presionar a Tabaré Vázquez para que se acerque a las posiciones del Grupo Lima" con respecto a la situación en Venezuela. También señaló la ambigüedad que mostró la Unión Europea en este tema: "Presionados por Estados Unidos han hecho una declaración política en reconocimiento a Juan Guaidó a la vez que ofrecen ese dialogo".

Además, Taiana mencionó el intento por desplazar a Unasur con un nuevo armado que se llamaría Prosur:

"Es una política que está impulsando el presidente de Colombia, Iván Duque, que no casualmente hoy se encontró con Donald Trump en Washington".

La Italia bifronte

Italia defiende la neutralidad en la crisis en Venezuela

Elena Llorente, socióloga y corresponsal en Roma para diversos medios, se refirió a las diferencias en diversos asuntos –desde la economía y la infraestructura hasta la política exterior- entre los dos partidos que gobiernan hoy Italia: La Liga y el Movimiento 5 Estrellas. "Por distintas presiones el gobierno italiano decidió tomar una posición respecto a Venezuela que no es ni sí, ni no. No reconocen al gobierno de Nicolás Maduro porque sus elecciones no las consideran libres y válidas pero tampoco a Guaidó porque se autoproclamó presidente. Entonces no están a favor de uno ni otro pero piden elecciones inmediatas", dijo. Italia se diferencia de voto de la Unión Europea.

Llorente ve improbable que Italia adopte la misma actitud que Estados Unidos porque "la comunidad italiana en Venezuela es muy numerosa y, como ellos pueden votar en las elecciones italianas, esto implica una importante cantidad de votos que pueden influir en los comicios".

En las elecciones regionales del domingo pasado, el crecimiento de las fuerzas de ultra derecha de la Liga en Italia fue grande.

El líder del PP declara que la derrota presupuestaria "marca el fin de Pedro Sánchez"

En el programa también se informó sobre el rechazo al presupuesto presentado por el presidente de España, Pedro Sánchez; las declaraciones de Donald Trump junto a Iván Duque acerca de un posible envío de tropas a Colombia para presionar a Venezuela, mientras que Andrés Manuel López Obrador pide que sea Naciones Unidas la que se encargue de cualquier ayuda humanitaria.

