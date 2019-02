El sufrimiento del pueblo venezolano es usado como excusa para intervenir militarmente el país

La senadora mexicana Citlalli Hernández y el ex relator de la ONU, Alfred de Zayas, analizaron las intenciones que se esconden detrás de la llamada ayuda humanitaria promovida por EEUU, Canadá y la UE. La legisladora explicó el rol de México a favor del diálogo entre las partes en Venezuela. De Zayas cuestionó la violación al derecho internacional.

"Nuestros principios constitucionales se basan en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos. Los asuntos de Venezuela corresponden al pueblo venezolano. El autonombramiento de Juan Guaidó es un intento de intervención respaldado por EEUU. En la Constitución de Venezuela no hay un solo artículo que justifique su autoproclamación. No vemos que hayan revocado el mandato de Nicolás Maduro, que esté muerto o esté vacante. Lo que hace Guaidó está por fuera del Estado de Derecho. Es real que hay una crisis provocada por fuera, pero México ha tratado de tener una postura neutral", aseguró la senadora mexicana Citlalli Hernández, quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado mexicano.

La legisladora cuestionó también la pretendida ayuda humanitaria que EEUU intenta introducir en Venezuela sin autorización del gobierno de Maduro.

"Ayuda humanitaria suena muy bonito. Pero si escuchas quiénes la ofrecen esa intención solidaria, aparentemente noble, puede que esconda otra razón. Si se trata de ponernos de un lado, pongámonos del lado del pueblo. Muchos discursos encubiertos de ayuda humanitaria y derechos humanos traen una intención de intervenir", sostuvo.

"El esquema es así: pones en crisis económica al país y luego le impones un presidente sin respaldo constitucional y, me animaría a decir, sin un masivo respaldo popular", añadió.

Alfred de Zayas, abogado y experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compartió la visión de Hernández: "En el año que ha transcurrido, las sanciones contra Venezuela han causado mucho sufrimiento, zozobra y escasez. La crisis es causada directamente por el bloqueo financiero. Si los EEUU quieren asfixiar a la economía venezolana, es cínico decir que proporcionará ayuda humanitaria. Para mejorar la vida de los venezolanos sólo es necesario levantar las sanciones".

Además, el ex relator caracterizó lo que sucede en Venezuela como "una revuelta contra el derecho internacional. EEUU tiene una tradición de 200 años de abusar de América Latina. Pero hoy además están Canadá, el Reino Unido, y varios Estados de la Unión Europea. Nada más violatorio de la democracia y del Estado de Derecho que un golpe de Estado. Es bochornoso que se utilice el sufrimiento del pueblo venezolano para quitar a Maduro", sostuvo de Zayas.

Según él, EEUU viola la carta de la ONU y "el Grupo de Lima está obligado por la carta de la OEA a no intervenir en los asuntos internos de un Estado. Cuando se abandonan estos principios del derecho, tenemos una situación de un vacío legal peligroso. EEUU desconoce el derecho internacional y dice 'la ley somos nosotros'. Eso no se puede aceptar", agregó.

La discusión sobre Venezuela se traslada a Montevideo

© REUTERS / Tony Gentile El papa Francisco, dispuesto a mediar en Venezuela si lo piden ambas partes

La senadora Hernández también se refirió al llamado al diálogo que propicia Uruguay y al cual ha adherido el papa Francisco . El próximo jueves 7 de febrero Montevideo recibirá a las delegaciones de Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México. "Espero que a través del diálogo se llegue a un consenso. No nos toca juzgar porque cada país tiene sus temas en derechos humanos. Tampoco juzgar al pueblo venezolano y ni provocar una intervención, sino provocar un diálogo. Si bien es cierto que hay voces que han desconocido a Maduro, hay otras que piden la no intervención. Si se logra la resolución del conflicto de manera pacífica y la no intervención, habremos avanzado", dijo.

Además, Hernández puso en duda el apoyo internacional contundente a Guaidó.

"Uno de los objetivos de esta conferencia es que se visibilice que hay otras posturas. El mensaje que ha dado México es que nos mantendremos neutrales y que no defenderemos ninguna intervención. Eso nos permite ser mediadores. Lo que pone México sobre la mesa, junto con Uruguay, es que hay países que no quieren tomar partido para poder ser mediadores", adujo.

