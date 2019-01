Cumbre Macri-Bolsonaro: ¿tienen autoridad moral para criticar a Venezuela?

Los presidentes de las dos mayores economías de Sudamérica se reunieron en Brasilia para discutir el futuro del Mercosur y ajustar su estrategia contra el venezolano Nicolás Maduro. "Mauricio Macri no tiene autoridad para hablar de Maduro porque en Argentina, bajo su gobierno, se detienen arbitrariamente a dirigentes opositores. Jair Bolsonaro y Macri representan regímenes autoritarios", aseguró. El periodista, que fue subdirector del diario argentino Página/12, sostuvo que la postura compartida por ambos mandatarios es "ideológica" y obedece a las intenciones de la Casa Blanca.

"La prioridad de EEUU es Venezuela. No tiene argumentos económicos que ofrecer a los países latinoamericanos. Lo que platean son sólo tratados de combate al narcotráfico y al terrorismo", dijo.

© AP Photo / Eraldo Peres Bolsonaro pide junto a su par argentino trabajar por apertura comercial del Mercosur

Por otra parte, Bruschtein remarcó que más allá de la buena voluntad exhibida por Macri y Bolsonaro, las diferencias entre los dos mandatarios terminarán por aflorar. "Macri no va a sacar nada de esta reunión más que declaraciones políticas. Desde el punto de vista económico es muy poco lo que puede conseguir porque las economías de Argentina y Brasil no son complementarias. Tampoco han sacado algún acuerdo a favor del Mercosur. Lo que quieren hacer es romper una cláusula del Mercosur que no permite a sus miembros firmar un tratado de libre comercio con otros países", apuntó.

"Son dos gobiernos muy ideológicos. Su carga ideológica está puesta en una relación con EEUU que no beneficia en nada a sus países", agregó Bruschtein.

Todos los caminos posibles del Brexit

'Voces del Mundo' dialogó también con el politólogo y catedrático de la Universidad de Oxford, Ezequiel González Ocantos, quien evaluó los distintos escenarios que se le presentan a la primera ministra británica Theresa May tras superar la moción de censura en su contra. "Una posibilidad es que Reino Unido se vaya de la Unión Europea el 29 de marzo sin acuerdo. Sería un Brexit duro con consecuencias muy negativas para la economía. Esto es lo que May trata de evitar. Otra posibilidad es que May inicie conversaciones con líderes de partidos para llegar a un acuerdo con modificaciones que consiga apoyo parlamentario. El lunes, por ley, tiene que volver al Parlamento para anunciar su plan B. La tercera posibilidad es que se llame a otro referendo. Eso depende de lo que haga el líder laborista Jeremy Corbyn. La militancia más corbynista quiere un nuevo referendo", señaló.

Sin embargo, el analista consideró improbable el llamado a una segunda consulta.

"La UE dijo que está dispuesta a extender el período si se llama a un nuevo referendo. Pero las encuestas dicen que no hay un gran movimiento respecto al voto de 2016 y los resultados serían similares", según González Ocantos.

En el programa se informó a su vez acerca de las declaraciones del canciller ruso Serguéi Lavrov, quien consideró alarmante que EEUU desconociera a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, luego de que el vicepresidente Mike Pence se comunicara telefónicamente con el titular de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó; la nominación del socialdemócrata Stefan Löfven como candidato a primer ministro de Suecia, que liderará un gobierno junto a ecologistas y liberales, en un intento por frenar el ascenso de la extrema derecha; y la asunción por parte de Palestina de la presidencia del Grupo de los 77 más China, el bloque de países más grande dentro de la ONU.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.