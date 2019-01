Brexit: "Theresa May sufrió una derrota aplastante"

Luego del histórico rechazo, la primera ministra británica enfrenta una moción de censura. Según el periodista Marcelo Justo, se abre una etapa de incertidumbre en la que no se descarta nada. "Podría haber una caída estrepitosa de la libra; una postergación de la fecha del 29 de marzo para la salida de la UE o convocar a un nuevo referendo", dijo.

El acuerdo para la salida de la Unión Europea presentado por la primera ministra británica Theresa May fue rechazado de manera contundente por la Cámara de los Comunes: 202 parlamentarios lo apoyaron mientras que 432, no: lo que significa que hubo muchos conservadores que votaron contra la propuesta de la lidereza de su partido.

"La derrota es aplastante. Mañana se votará una moción de censura contra May. Es probable que sobreviva a eso. Si llegara a perder, May tendría 14 días para formar nuevo gobierno. Si no es así, debería llamar a nuevas elecciones", afirmó Marcelo Justo, periodista y conductor del podcast "Justicia Impositiva", patrocinado por Tax Justice Network.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Theresa May tira los últimos cartuchos para salvar su acuerdo del Brexit

Yugoslavia y el laberinto de los Balcanes

La primera ministra tiene tres días para renegociar con Bruselas un nuevo acuerdo y someterlo nuevamente al Parlamento británico. Sin embargo, en Londres ya se especula con postergar la salida del bloque comunitario. "La UE no va a modificar el acuerdo, lo único que puede ofrecer son gestos de buena voluntad política, pero ninguna concesión. Tampoco servirá como garantía política, por lo cual el escenario es muy cambiante e incierto. Empiezan a barajarse todas las posibilidades: pedir una extensión de la fecha del 29 de marzo e incluso convocar a un nuevo referendo", sostuvo Justo.

'Voces del Mundo' dialogó también con Carola Fernández Moores y Marcelo Borrego, los "periodistas viajeros" que recorrieron más de 70 países y acaban de publicar el libro 'Yugoslavia y el laberinto de Los Balcanes', un repaso por el pasado y el presente de las naciones que integraron la exrepública socialista a la que sumaron Albania y Bulgaria. "La victoria de Tito y sus partisanos contra las tropas de Hitler, con muy poca ayuda de las potencias, le dio prestigio para reunificar a los eslavos del sur. Tito consigue armar un gobierno diferente a los comunistas: rompe con el soviético José Stalin a los pocos años de terminar la Segunda Guerra Mundial, toma una tercera posición y negocia tanto con Moscú como con Washington. Era un negociador duro que luchó para que los nacionalismos no sobrepasaran a Yugoslavia", señaló Borrego.

Más información: Cuánto le cuesta a Serbia la pérdida de Kosovo

© AP Photo / Visar Kryeziu ¿Qué tan reales son los planes de EEUU de dividir Kosovo?

Kosovo fue uno de los territorios que visitó la pareja, un lugar que refleja las tensiones con sus vecinos y la geopolítica. "Kosovo ya no es más territorio serbio. El 90 por ciento de su población son hijos de albanos. La mitad del mundo lo reconoce y el otro no, por eso da lugar a negocios turbios y una economía muy informal", deslizó Borrego. Fernández Moores, en tanto, se refirió a la capital de Bosnia y Herzegovina y a la de Bulgaria.

"Sarajevo estuvo 4 años sitiada por la guerra. La gente todavía lo recuerda. En Sofía hay muchos indicios del comunismo y cómo se vivía en esa época", relató.

© Sputnik / Mikhail Klimentiev Erdogan asegura que la retirada de EEUU de Siria es un paso en la dirección correcta

En el programa se informó a su vez acerca del retiro de tropas de EEUU de Siria , el cual fue confirmado por el presidente norteamericano Donald Trump a su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien quedará a cargo del control terrestre de la zona; y el procesamiento de tres altos funcionarios de la petrolera estatal mexicana Pemex por el robo de combustible.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.