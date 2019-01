Camboya: del comunismo extremo a una sociedad de emprendedores

Camboya atravesó un cambio radical desde que en enero de 1979 cayera Pol Pot. El periodista Fernando D' Addario reseñó esa transformación y describió la nación actual: de población joven, ultra neoliberal y con gran perspectiva para crecer en el mundo del turismo. "En este país nadie está en relación de dependencia: no hay grandes empresas", dijo.

La caída de Pol Pot y el régimen de los jemeres rojos hace 40 años significó un cambio radical para Camboya. "El país pasó de un comunismo extremo a un ultra capitalismo, prácticamente no hubo transición. Formalmente hay una especie de democracia, pero el mando está en la misma persona desde hace 30 años, Hun Sen, un ex jemer rojo que participó de la toma de la capital —Phnom Penh- con Pol Pot, se exilió en Vietnam y volvió a tomar la capital en el '79 con los vietnamitas. Hay libre mercado, libre circulación de capitales, pero casi no hay control de cuestiones impositivas", explicó Fernando D' Addario, escritor, periodista y editor del diario Página/12.

Tema relacionado: China destinará $131 millones de ayuda al Ejército de Camboya

Asimismo, aseguró que las marcas del genocidio y el experimiento llevado adelante por el dictador aún pueden verse en ese pequeño país de la península de Indochina.

"Lo que era una lucha revolucionaria se transformó en un régimen sanguinario que mató a casi una cuarta parte de la población. El comunismo de Pol Pot era agrario: evacuó las ciudades y los trasladó al campo. Y luego se produjo la grieta entre la gente urbana y la rural. Hoy no hay viejos porque los mataron a casi todos. La mayoría de los camboyanos tiene de 40 años para abajo", sostuvo el periodista.

Nicolás Maduro buscó mitigar la incertidumbre en Venezuela

D' Addario también subrayó la reconversión económica de Camboya y su relación estrecha con China. "La industria textil es bastante fuerte, después lo que se ve es una especie de capitalismo de emprendedores, nadie está en relación de dependencia, no hay grandes empresas. La economía funciona así, de modo espasmódico. Salvo el turismo, que está creciendo mucho. Con China la relación es de extrema necesidad para Camboya, porque las inversiones principales que llegan son chinas", dijo.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Maduro anuncia el plan de Gobierno ante la Asamblea Nacional

'Voces del Mundo' dialogó también con Marcos Salgado, periodista argentino y corresponsal de Hispan TV en Caracas, quien se refirió a los anuncios del presidente Nicolás Maduro en medio de la vertiginosa situación que vive el país caribeño. "Maduro presentó su plan de gobierno para los próximos seis años. Aumentó el salario mínimo aunque no mucho, a diferencia del aumento de agosto último. La situación es muy complicada, la hiperinflación es terrible y ha venido creciendo en el último semestre del año pasado y en lo que va de este año. La clave de la continuidad o la consolidación de un segundo mandato de Maduro pasa por el manejo de la economía", afirmó.

Más información: La detención del presidente del parlamento venezolano "solo le sirve a la oposición"

Salgado analizó también la breve detención de Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional —Parlamento-, que se autodesignó presidente interino.

"Es difícil saber quién ordenó esa detención. La versión oficial dice que hubo cuatro personas del Sebin, una fuerza de seguridad que tiene despliegue operativo, y que se cortaron solos. Más allá de quién lo hizo y por qué, la pregunta sería ¿a quién beneficia? Beneficia al propio Guaidó, un dirigente poco conocido de una segunda o tercera línea de Voluntad Popular, al frente de ese partido porque los dirigentes de la oposición fueron encarcelados o huyeron del país. Puede consolidar su imagen al interior y legitimar el discurso grandilocuente de la oposición", apuntó.

© Sputnik / Fuad Safarov El ministro turco de Exteriores critica a Trump por amenazar a Ankara en Twitter

En el programa se informó a su vez acerca de la amenaza de "devastación económica" por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, a Turquía en caso de que decida atacar a sus aliados kurdos que combaten en Siria contra el Estado Islámico; un nuevo asesinato de un líder social indígena en Colombia, el segundo en la región de Nariño en lo que va de 2019; la extradición del exmilitante de izquierda Cesare Battisti a su país, Italia, luego de refugiarse en Brasil y escapar a Bolivia; y la propuesta del presidente de Francia , Emmanuel Macron, de un "gran debate nacional" que busca contener el movimiento de protesta iniciado por los "chalecos amarillos".

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.