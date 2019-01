Nuevas formas de gestionar el miedo y la violencia a nivel global

El experto en sociología de la guerra Flabián Nievas aseguró que las empresas privadas están disputando a los gobiernos la gestión de la seguridad y la defensa. "Los Estados han ido cediendo el monopolio del uso de la fuerza en empresas privadas, por ejemplo, en los temas de seguridad. Son empresas transnacionales, por lo que cuando tienen un problema se relocalizan o cambian de nombre y no pueden ser sancionadas ni investigadas. Esas empresas son una forma de gestión de la violencia privada no regulada que responde a intereses económicos, y que incluso ofrecen servicios de tortura. Obvio no le ponen ese nombre sino 'interrogatorios y traducción' ", apuntó.

© Sputnik / Eliana Gilet Nuevo récord de asesinatos en México

Nievas, autor de los libros 'Militarismo, violencia y narcotráfico. La agenda oculta en América Latina' y 'Arquitectura política del miedo', aseguró que EEUU e Israel son los principales promotores de estas empresas militares privadas, y que Colombia se ha convertido en un importante consumidor de sus servicios.

"En realidad tienen aportes de muchos fondos de inversión, es decir que cualquier jubilado puede estar aportando a estas empresas sin saberlo", sostuvo.

"Nada diferencia a los trabajadores de estas empresas de un soldado común. Uno de los países que recluta muchos trabajadores es Colombia. Hay muchos colombianos en Siria, por ejemplo", agregó el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.

El Salvador: jaque a los partidos tradicionales

'Voces del Mundo' dialogó también con Carlos Monterrosa, experto en asuntos electorales por la Universidad de El Salvador. Monterrosa analizó la campaña electoral en el país centroamericano, que por primera vez en tres décadas podría dejar afuera de la presidencia a las dos fuerzas más importantes del país, la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

"El candidato Hugo Martínez fue canciller y ha sido identificado como una tercera generación en el FMLN, iniciado en el activismo universitario y con un bagaje político reconocido. Conoce el movimiento político. Uno de los asuntos es qué tanto es el reflejo de esa renovación dentro del FMLN", explicó el catedrático de la de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

En tanto, la campaña fue sacudida por la presencia de Nayib Bukele, el joven exalcalde de San Salvador y exintegrante del FMLN, que podría quedarse con la presidencia el próximo 3 de febrero, cuando los salvadoreños acudan a las urnas. "Bukele tuvo una relación de tira y afloja con el FMLN porque él quería ser el candidato presidencial. Pero algunos querían que fuera alguien con mayor recorrido dentro del partido. Bukele fue acusado por un acto de agresión contra una concejala, por lo que el tribunal de ética del FMLN lo expulsó. Para competir en las elecciones buscó otros partidos y ahora se postula por el partido Gana, de derecha, a su vez una fractura del partido ARENA", señaló Monterrosa.

© REUTERS / Lucas Jackson Ministro: Bolsonaro nunca dijo nada sobre base de EEUU en Brasil

En el programa se informó a su vez acerca del pedido de Francia a Italia para que cese de entrometerse en sus asuntos internos, luego de que los dos vicepresidentes italianos expresaran su apoyo al movimiento de los "chalecos amarillos"; la marcha atrás de Bolsonaro con el despliegue de una base militar norteamericana en Brasil, cediendo a las presiones de varios sectores militares brasileños; y las críticas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la declaración del Grupo de Lima que desconoce a su gobierno y busca aislar a Caracas de sus vecinos.

