A 60 años de la Revolución: "El mérito es del pueblo de Cuba que quiso sostener un proyecto independiente"

La Revolución Cubana, una de las experiencias políticas más potentes del siglo XX, cumple 60 años el 1° de enero. La intelectual Isabel Rauber analizó sus diversas etapas; los desafíos pasados y actuales y el rol imprescindible de la participación popular: "El poder tiene los pies de barro si no hay un pueblo que sostenga la revolución", aseguró.

El próximo 1° de enero la Revolución Cubana cumplirá 60 años y los habitantes de la isla se preparan para aprobar una nueva Constitución a finales de febrero de 2019. La pensadora Isabel Rauber, quien vivió 30 años en Cuba y se doctoró en Filosofía en la Universidad de La Habana, analizó uno de los procesos históricos fundamentales de América Latina, así como los cambios que se vienen produciendo en una sociedad bloqueada, asilada y demonizada por Estados Unidos.

"Son 60 años de un pueblo sosteniendo un proyecto de soberanía en las fauces del imperio norteamericano, bloqueado, perseguido económicamente, asilado por los medios internacionales, que trataron de transformar a Cuba en un enemigo de la humanidad. Pero, cuidado. ¡Recordemos lo que sucedió a la Unión Soviética después de 70 años! Las décadas no te dan garantía de nada. Pero hay que festejar que son 60 años de éxito de sostener un proyecto independiente de EEUU", señaló.

Rauber destacó además la figura de Fidel Castro, que hasta 2008 lideró el proceso revolucionario cubano. "No podría analizar ni pensar en la Revolución Cubana sin la presencia de Fidel, con su capacidad de relacionarse con el imperio de forma diferente. Siempre tuvo en claro que sobre sus hombros estaba la vida de todo un pueblo", sostuvo. "Fidel siempre tuvo claro el protagonismo del pueblo. Cuba es una revolución bisagra que combina la toma del poder sabiendo que ese poder tiene los pies de barro si el pueblo no la sostiene. Es el pueblo el que tiene que decidir", aseveró.

La autora de los libros 'Refundar la política, Revoluciones desde abajo y Descolonizar la subjetividad', entre otros, se refirió también al referéndum del próximo 24 de febrero, en el que los cubanos deberán votar por la reforma constitucional.

"Era necesario hacer una reforma porque si no el Estado iba a construirse de una forma no constitucional. Se legisló sobre la propiedad personal, mixta, la relación del Estado con el crédito internacional privado, las asociaciones, la propiedad cooperativa. El tema del matrimonio gay ha sido una batalla de años. No quedó escrito así. Quedó como la unión de dos personas libres, por lo que el matrimonio gay va a quedar reconocido", explicó la pensadora.

Sin embargo, reconoció que la aceptación de un sistema económico mixto puede transformar las bases de la sociedad y terminar con el igualitarismo que se propuso la revolución de 1959. "Es una pelea porque el mercado no te garantiza nada, pero son las reglas del juego y hay que jugar con eso o suicidarse. Cuba observa con interés el sistema de China de 'un país, dos sistemas'. El pueblo cubano ha apoyado siempre al Partido, pero estamos en una barrera entre ilusión y realidad. Jugar con el mercado es jugar con el filo de la navaja", advirtió Rauber.

Isabel Rauber integra el Foro del Tercer Mundo y el Foro Mundial de las Alternativas y es investigadora de la UNESCO en temas de género, pobreza urbana y procesos de transformación social.

