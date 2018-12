Venezuela en guardia ante la creciente hostilidad regional en su contra

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprovechó la cumbre del Mercosur en Uruguay para volver a cargar contra el gobierno venezolano. El jefe de Estado tildó a la administración de Nicolás Maduro de "dictadura", sumándose al coro de países que insisten en la idea de una intervención militar en Venezuela.

"Lo que dice Macri es lo que venimos viendo desde hace meses, en línea con la presión internacional contra el gobierno de Maduro. Pero esa fuerza discursiva contra el chavismo no se condice con lo que pasa en el país en términos políticos. Independientemente de lo que se diga afuera, Maduro está fuerte y no tiene nada que haga presuponer que no reasumirá su mandato el próximo 10 de enero", dijo Marcos Salgado, corresponsal en Venezuela para la cadena Hispan TV.

En este sentido, el periodista destacó que el gobierno de Maduro está preparado ante cualquier escenario. "La amenaza concreta no permite descartar ninguna acción directa. Una posibilidad es que empiece en la frontera, una especie de "contras" como los antisandinistas de los años 80, afincados, financiados y preparados en Colombia. Por eso Maduro acusa a Iván Duque y abre el paraguas en lo que sería un enfrentamiento contra irregulares", ejemplificó Salgado.

"El gobierno ya viene anticipándose. Maduro dijo que los gobiernos que quieren romper relaciones que lo haga y se vaya del país. El gobierno está poniendo al descubierto el efecto real que pueda tener esta retirada o que no quieran reconocer al gobierno de Maduro. Hay que tener mucho cuidado a esa dualidad entre el discurso de afuera y lo que pasa adentro de Venezuela", advirtió Salgado.

Asimismo, reconoció que Venezuela enfrenta una crisis económica que no parece tener una solución a corto plazo.

"Hay una inflación indetenible, los precios cambian todos los días. Existe una economía vinculada a lo que el gobierno provee en términos de precios accesibles y otra economía donde un paquete de arroz puede costar la mitad de un sueldo. Esa es la situación. Esa asistencia en alimentación llega a una parte importante de la población. Hay otra parte que recibe remesas en dólares. Y hay otro sector que la está pasando peor. Veo por primera vez en Venezuela elementos de pobreza extrema que no se veían 12 años atrás", lamentó.

La expulsión de Luis Almagro llevó "alivio" al Frente Amplio

'Voces del Mundo' dialogó con Juan Castillo, senador uruguayo, secretario general del Partido Comunista y exvicepresidente del Frente Amplio. El dirigente se refirió a lo que significó la expulsión del actual titular de la OEA, Luis Almagro – quien fuera canciller de Uruguay durante el gobierno de José "Pepe" Mujica – de la coalición de centroizquierda. "Hace meses atrás Almagro declaró en Colombia que al régimen de Venezuela había que terminarlo por las buenas o por las malas. Faltó decir que ojalá que lo invadan los Estados Unidos. Almagro le está haciendo los mandados al imperialismo. Sus acciones y declaraciones públicas no tienen nada que ver con los principios fundamentales del Frente Aamplio", afirmó.

"Nunca hubo unanimidad para expulsar a alguien de su envergadura del Frente Amplio. Hace años que no pasaba. Estamos bastante a gusto con que Almagro esté fuera del FA", agregó Castillo.

El senador sostuvo que la decisión adoptada era una manera de resolver las cuestiones internas de la coalición ante un 2019 clave: el próximo año habrá elecciones y el Frente Amplio busca su cuarto mandato consecutivo.

"A juzgar por el papel de la derecha, que nos ataca día por medio, cada cosa que hacemos se cuestiona electoralmente. Este tema se enmarca en ese sentido. Había que dejar libre la agenda política desde el inicio de la campaña", subrayó.

En el programa se informó a su vez acerca de la decisión de la primera ministra británica Theresa May de someter a votación el acuerdo del Brexit el próximo 14 de enero, aunque el gobierno ya evalúa la posibilidad de salir de la Unión Europea sin llegar a un pacto; las declaraciones del presidente de China, Xi Jinping, quien aseguró que su país no buscará ser hegemónico ni desarrollarse a expensas de otras naciones; y la detención de un expolicía sospechoso de haber asesinado a la concejala brasilera Marielle Franco en Río de Janeiro.

