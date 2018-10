Mujeres argentinas y de América Latina hicieron oír su voz en Trelew

"La movilización fue la más importante de la historia de Trelew (provincia argentina de Chubut, en la Patagonia). Tuvo una extensión de cuatro kilómetros. La ciudad no tiene más de 110 mil habitantes y recibió a más de 50 mil mujeres. Hubo un planteo de los pueblos originarios para que el encuentro tenga un carácter plurinacional, no solo por los pueblos indígenas, sino por los países latinoamericanos", aseguró Corina Duarte, periodista, conductora del programa Sobre la Hora e integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), acerca del 33° Encuentro Nacional de Mujeres.

Tema relacionado: Organizaciones de DDHH de Argentina denuncian a senadores que votaron contra el aborto legal

© Foto : Cortesía de W20 Un gol por la igualdad: jugadoras de fútbol argentinas patean al arco para empoderar a las mujeres

Además de las miles de mujeres que llegaron de todos los rincones del país, se sumaron participantes de Brasil, Venezuela, Chile, Bolivia, México y Guatemala. Todas ellas —señaló Duarte- discutieron sobre violencia de género, la situación de las mujeres de los pueblos originarios latinoamericanos y el acceso a derechos básicos.

"Se hizo hincapié en no perseguir a los médicos que garantizan los abortos no punibles. Garantizar derechos no es delito. Después de que el Senado argentino votara en contra, comenzó a perseguirse con mayor crudeza a las personas que garantizaban los abortos no punibles", agregó.

El Reino Unido realiza ensayos con misiles en el área de las Islas Malvinas

© AP Photo / Eduardo Di Baia ¿Qué tanto amenaza Argentina la soberanía británica sobre las Malvinas?

'Voces del Mundo' entrevistó además a Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, escritor, periodista, sobre los ejercicios militares que el Reino Unido está llevando adelante (del 15 al 29 de octubre) en el área de las Islas Malvinas. "El Reino Unido tiene la base más grande la OTAN en el hemisferio sur. Es una fortaleza en medio de la nada, con una estructura nuclear. Cuando uno se plantea el porqué de estos ejercicios militares, se da cuenta de que es una estrategia política y de propaganda para avanzar sobre el Mar Argentino y sus recursos naturales. Lamentablemente el gobierno de Mauricio Macri le viene dando las dádivas que le piden el Reino Unido y hasta los isleños", afirmó.

Más información: El Reino Unido ignora quejas de Argentina por pruebas militares en Malvinas

A pesar de la queja oficial manifestada por la Cancillería argentina, Esteban consideró que el gobierno argentino ha abandonado la defensa de la soberanía del archipiélago austral.

"Todos los años hacen estos ejercicios. Hace un año y medio atrás, la ONU reconoció la extensión de la plataforma marítima argentina. Y ellos siguen avanzando con misiles de mayor alcance que llegan a la Argentina continental. El Reino Unido se está quedando sin petróleo en el Mar del Norte, por eso lo está buscando acá. En el Comité de Descolonización pasó tibia la postura de Argentina sobre soberanía. Al gobierno de Macri no le interesa la causa Malvinas, una causa que no es de un gobierno, sino que es una cuestión de Estado", dijo Esteban.

© REUTERS / Michaela Rehle Primer ministro de Baviera estudia formar coalición con Electores Libres

En el programa se informó a su vez acerca de los resultados que la Unión Social Cristiana de Baviera obtuvo en las elecciones locales de este domingo, donde el partido aliado a la canciller alemana Angela Merkel perdió la mayoría absoluta que le permitía formar gobierno, abriendo una crisis en la coalición gobernante federal; la invitación oficial que Taiwán cursó al papa Francisco para visitar la isla, en momentos en que China y el Vaticano buscan mejorar los lazos diplomáticos; y la expulsión de dos obispos chilenos —Francisco José Cox y Marco Antonio Órdenes Fernández- del seno de la Iglesia católica, apenas un día después de la visita del presidente Sebastián Piñera a la Santa Sede.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.