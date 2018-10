La presa política más emblemática de Argentina cumple 1000 días detenida

Milagro Sala fundó la organización Tupac Amaru como consecuencia de la grave crisis que atravesó Argentina en 2001. En la provincia de Jujuy había 25% de desocupación y 50% de pobreza. Ella coordinó a miles de personas en cooperativas para que construyeran sus viviendas, les fundó escuelas y los organizó políticamente.

"Por su poder político se ensañaron con ella. Y también porque es mujer e indígena. Su caso es uno de los primeros de lo que se conoce como "lawfare" o persecución política. El gobierno de Jujuy intenta que se la perciba como un caso ejemplar para que nadie se meta en política o le haga oposición", aseguró Elizabeth Gómez Alcorta abogada defensora de Sala.

El 12 de octubre se cumplen mil días de detención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió sobre la alta vulnerabilidad de la salud psicofísica de Milagro. "Eso está en relación con el nivel de hostigamiento en el que ella se encuentra", dijo la defensora. Recordó que la Tupac Amaru saltó a la arena electoral en 2013 y realizó una muy buena elección: obtuve seis bancas.

El politólogo colombiano Javier Calderón se mostró alarmado por la situación en Colombia. "El acuerdo está al límite de sus posibilidades. Si la ciudadanía colombiana no interviene para corregir el rumbo estamos a las puertas de una nueva conflictividad porque no sólo se siguen asesinando líderes sociales y guerrilleros desmovilizados y el Estado no se hace cargo de la seguridad de los ciudadanos, sino que además cambiaron las reglas del juego de lo acordado en La Habana… prácticamente no se cumplió nada", dijo. "Después de estas situaciones vienen momentos de mayor violencia. Un escenario posible es que una parte de la guerrilla se rearme. Otra es que haya brotes caóticos de violencia".

También analizó las marchas de los estudiantes y profesores universitarios que piden mayor presupuesto de educación y menos en defensa. Desde hoy hay una huelga hasta el 21 de octubre. "El problema con las universidades no es financiero", aseguró Calderón.

"La ampliación irracional del presupuesto de Defensa no tiene lógica interna, sino que parecería que el actual presidente Iván Duque sigue los lineamientos de EEUU y su tesis del conflicto externo contra Venezuela". Esto es altamente peligroso para toda la región, aseguró.

