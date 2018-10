"Pakistán es un país clave de la geopolítica de Asia"

"Pakistán es un país extenso, con más de 200 millones de habitantes. Y tiene poder nuclear. Además tiene una élite militar muy importante y hegemónica", aseguró Maya Alvisa, investigadora en el Grupo de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador e integrante del Grupo de Trabajo sobre India en el Comité Argentino de Relaciones Internacionales (CARI).

Pakistán viene cobrando mayor relevancia en el escenario internacional, lo que incomoda a su histórico rival, India. "La situación es tensa, no está resuelta. Pakistán es un pieza clave, tiene la séptima fuerza militar más grande del mundo. Todos los organismos regionales lo incluyen. No se puede no contar con Pakistán. India considera una afrenta el avance tan grande de China en Pakistán a través de las inversiones por la Ruta de la Seda. Un Pakistán más desarrollado aviva el temor de un enemigo más fuerte", sostuvo.

"El primer ministro paquistaní Imran Khan está aprovechando su relación con China, que invirtió 62 mil millones de dólares en el país", agregó Alvisa.

Brasil: ¿por qué crece la ola derechista?

En 'Voces del Mundo' se entrevistó también a Alcira Argumedo, socióloga y exdiputada argentina, quien se refirió al escenario político que atraviesa Brasil a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial. "El proyecto de Jair Bolsonaro, en sintonía con la crisis económica, apunta un modelo económico donde hay gente que sobra. Esto forma parte de una ola en América Latina muy similar a la de Europa, de creciente marginación social que exacerba el "sálvese quien pueda", la ley del más fuerte, el individualismo y no la solidaridad", aseguró.

Según ella, la polarización que supone la figura del candidato ultraderechista.

"Si se ve el mapa de los resultados electorales, Haddad ganó en todos los estados del nordeste, donde las políticas sociales de Lula cumplieron un rol importante en sectores que pudieron salir de la pobreza extrema, mientras que en el sur ha habido un retroceso importante del PT", dijo.

Argumedo se mostró muy escéptica sobre un posible triunfo del candidato del Partido de los Trabajadores. "Si llegara a ganar Fernando Haddad, el Ejército haría un golpe de Estado porque dirá que hubo fraude. Además han trabajado con muchos mecanismos de manipulación de la conciencia y con las fake news, al invadir las redes con falsas noticias, algo difícil revertir en el corto plazo", afirmó.

En el programa se informó a su vez acerca del arresto de la peruana Keiko Fujimori en el marco de una investigación por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2011; la invitación del presidente de Bolivia , Evo Morales, a su par de Chile, Sebastián Piñera, para reanudar el diálogo sobre la demanda marítima; y la decisión de Corea del Sur de evaluar el levantamiento de sanciones contra Corea del Norte.

