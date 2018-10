La estrategia del Vaticano para acercarse a China

China y el Vaticano llegaron recientemente a una suerte de acuerdos sobre el nombramiento de obispos en el país asiático, un asunto que ha separado por décadas a ambos Estados. "Esto sería un paso al establecimiento de lazos diplomáticos. Pero este acuerdo es provisional y el Vaticano dijo que no tenía tinte político o diplomático, sino que se trataba de una forma de generar un diálogo. La República Popular pide que se acepte la política de una sola China, por lo que el Vaticano tendría que romper relaciones con Taiwán, que históricamente ha sido un foco de catolicismo importante", apuntó Nadia Radulovich, licenciada en Estudios Orientales por la Universidad del Salvador e integrante del Grupo China en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

"China ofrece una población de 10 a 12 millones que profesa la religión católica, por lo que puede ofrecer nuevos adeptos a la Iglesia. Pero de esos 10 a 12 millones, la mayoría son de sectores vulnerables o pobres. Y el Papa es jesuita", continuó la experta.

Asimismo, Radulovich —quien se encuentra finalizando la maestría en Relaciones de Asia Pacífico en la Universidad de Tamkang (Taiwán)- sostuvo que la Santa Sede ve con preocupación el avance de los grupos evangélicos en China, por lo que estaría dispuesta a realizar concesiones. "El acuerdo, no publicado, deja entrever que el gobierno de China va a hacer una preselección y el Papa hará el nombramiento oficial", aseguró.

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Alberto Adrianzén, sociólogo y analista político, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, quien analizó los logros de Juan Velasco Alvarado, tras cumplirse 50 años de su llegada al poder en Perú. "Su llegada significó el fin del estado oligárquico. Fue un momento fundacional, constituyente. Inauguró un ciclo político histórico y enseñó cómo se construye un país. Cuando Velasco le quita la propiedad de la tierra y se la entrega a los campesinos, liquida el mundo terrateniente agrario", afirmó.

Adrianzén —quien fue parlamentario andino y asesor del expresidente Valentín Paniagua- destacó como los principales logros de Velasco Alvarado la reforma agraria, el derecho a la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas, el fin de la servidumbre indígena y el reconocimiento del quechua como idioma oficial.

"En términos materiales no quedan nada hoy. Tenemos una alta concentración de la tierra. No hay límite a la propiedad privada de la tierra. Ese mundo obrero, moderno, asociativo, ya no existe. Tenemos un mundo fragmentado de desigualdad", expresó.

