Elena Poniatowska : "Los jóvenes siguen esperando una explicación por la masacre de Tlatelolco"

A 50 años de la matanza premeditada contra los estudiantes mexicanos, la reconocida escritora lamentó que aún se desconozca la cifra de muertos y que el Estado no pidiera perdón. "Los jóvenes exigían la libertad de los presos políticos, que se acabara con los granaderos -un cuerpo policíaco muy cruel- y la destitución de algunos generales", dijo.

El 2 de octubre de 1968, en vísperas de los Juegos Olímpicos de Ciudad de México —los primeros que se celebrarían en un país latinoamericano-, la policía desató una brutal represión contra los estudiantes que se habían congregado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para protestar contra la violencia de las fuerzas del orden y exigir la liberación de los presos políticos. "Como vieron que habían muchos tanques y bayonetas, los estudiantes decidieron parar el mitin y se soltó una balacera imprevista y tremenda donde murieron no se saben cuántos jóvenes. Octavio Paz, en Posdata, retomó la cifra de 300 muertos, que la dio el diario británico The Guardian. Pero hasta la fecha no hay un número exacto de muertos. Sí la constancia del encarcelamiento y la represión", aseguró Elena Poniatowska, célebre escritora, periodista y activista, ganadora del Premio Cervantes 2013.

"Recuerdo los miles de zapatos de la gente que huía y que se quedaron en las ruinas prehispánicas. Hay una iglesia colonial. Los franciscanos nunca tuvieron a bien abrir las puertas a pesar del reugo de los estudiantes, las sirenas de las ambulancias y las balaceras. Nadie ha pedido ninguna disculpa. Los jóvenes siguen esperando una explicación y también que se les pidan perdón", continuó la autora del clásico 'La noche de Tlatelolco. Testimonios de historia oral'.

Si bien México vivía un clima particular de represión política y cultural, Poniatowska señaló que el país no escapa a los cambios que protagonizaba la juventud en muchas partes del mundo.

"Los jóvenes querían sentir por primera vez que la Ciudad de México, muy gris, muy monolítica, les pertenecía. El gobierno no entendía que México pudiera formar parte de esta corriente de protestas, surgida en Berkeley, en París, en muchos lugares del mundo", sostuvo.



Récord de muertes por sobredosis en EEUU

Según el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, 72 mil personas murieron en 2017 por sobredosis vinculada al consumo de opioides: este número sobrepasa las muertes por armas de fuego y accidentes automovilísticos. Emilio Ruchansky, periodista especializado en la problemática del uso de drogas y editor adjunto de la revista THC,explicó el fenómeno para 'Voces del Mundo'.

"Lo que está pasando en EEUU se debe al uso y la dispensación de opioides. La industria farmacéutica es una de las responsables: empezó a poner en la mesa de los calmantes a los opioides, que no pueden ser la primera opción en cuanto al dolor, como dice la OMS. Estudios internacionales demuestran que hay pacientes con cáncer en el mundo que no reciben los opioides. En EEUU sobran, los dan como caramelos", apuntó el autor del libro 'Un mundo con drogas'.

Ruchansky aseguró que pocos países están cambiando la estrategia para terminar con las muertes por sobredosis. "Suiza permitió el intercambio de jeringas, como EEUU lo está empezando a hacer. Todo lo que ocurra en un lugar médico está protegido por el secreto médico. Ahí comenzaron las salas de consumo controlado. Eso baja la cantidad de muertes notablemente. No es lo mismo consumir en la calle que en un lugar con asistencia médica, psicológica", sostuvo.

En el programa se informó a su vez acerca de la carta que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva escribió desde la cárcel, en la que aseguró que la elección del próximo domingo en Brasil se trata de optar entre "la civilización y la barbarie" por las características fascistas de uno de los candidatos; las declaraciones de los líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la antigua guerrilla, denunciando la traición en los acuerdos de paz firmados en La Habana con los representantes del gobierno colombiano; y las críticas del excanciller británico Boris Johnson al plan del Brexit defendido por la primera ministra Theresa May, a quien busca suceder en el liderazgo del Partido Conservador.

