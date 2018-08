Guerra de redes: la mente humana como campo de batalla

"La teoría de la guerra en redes se asentaba en el uso intensivo de las tecnologías de la información. Las dos grande estrategias son el hard power, en términos de fuerzas armadas formales, y el soft power, una guerra psicológica a través de las tecnologías de la información y la comunicación, que van construyendo una subjetividad específica. Ante un determinado hecho no importa la posición política, sino la impresión. En la estrategia del soft power se trabaja en la idea del "storytelling" o relato, que en la redes se presentan como múltiples mensajes fragmentados que solo se conectan en la mente de cada uno y que van estructurando tribus en las redes sociales y que en función de la identificación de grupo, de los 'me gusta', se logra un posicionamiento político", explicó Matías Caciabué, politólogo y miembro del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), en relación con el impacto de la llamada netwar o guerra de redes en la construcción de una realidad.

Cacibué ejemplificó con el caso del presidente Nicolás Maduro y cómo se construye la idea de que es un dictador e incluso cómo se impulsa a la gente a salir a la calle y cometer actos que muchas veces son irracionales.

"Los puntos de contacto son muy escasos, pero los mensajes fragmentados conectan a esas tribus. El problema es cuando esto lo utilizan las elites políticas y económicas", agregó.

Asimismo, se refirió al poder que van ganando las "Big five" Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook.

"En 2008, las diez grandes empresas estaban más vinculadas al territorio productivo. A partir de la crisis de ese año se mudan al territorio de las tecnológicas. Las estrategias de manipulación las convierten en mega intermediarios de una democracia global de mercado. Facebook no es un espacio neutral, es una corporación de las más importantes. Los algoritmos construyen la mediación y la realidad que viven", aseguró Caciabue.

Por último, el analista sostuvo que solo una estrategia regional puede establecer cierto control sobre los flujos de información para contrarrestar las estrategias de manipulación.

"En términos individuales, los Estados no tienen respuesta ante esto. Es un entramado que hace al núcleo duro del sistema económico a nivel global. La principal regulación no solo pasa por los flujos de información. Los servidores de nuestros países pasan por EEUU. China ha desarrollado sus propias plataformas. Tienen su propio Facebook, su propio WhatsApp. Tiene una política soberanista", apuntó Caciabue.

La violencia en México genera nuevas formas de resistencia

En "Voces del Mundo" se entrevistó además a Pilar Calveiro, doctora en Ciencias Políticas, quien analizó la violencia que atraviesa México y las expectativas de cambio generadas por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

"A partir de 2006 hemos vivido una escalada atroz de violencia por parte del Estado y de grupos privados. El país se encuentra en una situación desesperada. Lo que ha habido en esta escalada es un incremento de las víctimas. Estamos hablando de más de 200 mil asesinados y de 37 mil desapariciones. Eso crea una herida muy grande en la sociedad, pero también formas de resistencia y organización. La elección presidencial de este año, con un pronunciamiento masivo por un candidato que representa el cambio, tiene que ver con las formas de resistencia y reconocimiento a la imposibilidad de continuar con este escenario", dijo.

© REUTERS / Marcos Brindicci Detienen a acusado por desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México

Calveiro indicó algunas políticas que podría implementar el presidente electo cuando asuma el cargo, el próximo 1º de diciembre. "Enfrentar la violencia no desde los elementos represivos, sino desarrollar programas económicos y sociales para detener a las bandas criminales que utilizan la pobreza como mano de obra barata. López Obrador ha planteado el retiro de las FFAA al combate de la delincuencia, que no será inmediato porque la Policía no está en condiciones de afrontar la situación de inseguridad. El gobierno espera entregar en seis años el país con las FFAA fuera de la seguridad interior. Ha quedado claro que la intromisión de las FFAA fue disparar los indicies de todas formas de violencia. La experiencia de México es muy importante", advirtió la autora de los libros Poder y desaparición, los campos de concentración en Argentina y Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global.

La experta se refirió a las estrategias que la sociedad ha desarrollado hante la violencia.

"Lo ocurrido en Ayotzinapa con la desaparición de 43 estudiantes, por ejemplo. Fue una atrocidad tan grande que desató una resistencia social gigantesca. Junto a eso hay otras organizaciones de familiares en búsqueda de personas desaparecidas a lo largo de toda la geografía nacional. México es un territorio lleno de resistencia de muy diferente tipo. En estas prácticas, lo más interesante es lo que sucede en las comunidades indígenas de las distintas regiones, Oaxaca, Michoacán, Guerrero", aseveró Calveiro.

En el programa se informó a su vez acerca de la marcha en defensa de la universidad pública en Argentina, en el contexto de la crisis económica desatada por el gobierno de Mauricio Macri; el aumento de la presencia naval de Estados Unidos en las costas sirias, denunciada por el gobierno ruso, que ha aducido la preparación de una escenificación que justifique un ataque al gobierno del presidente Bashar Al Assad; y el pedido de un grupo de dirigentes mapuches para obtener representación parlamentaria en el Congreso de Chile.

