Brasil: acorralado, el establishment "podría suspender las elecciones"

El académico Atilio Borón analizó cómo y porqué el Poder Judicial, en Sudamérica se ha ido gradualmente politizando hasta abandonar abiertamente la parcialidad que debe a su investidura.

"Hace ya unos cuantos años, el Departamento de Estado de EEUU y otras agencias federales organizan cursos llamados 'Buenas prácticas'. Invitan a fiscales, jueces, periodistas, entre otros. El juez Sergio Moro, quien ha puesto preso a Lula ilegalmente, ha sido un asiduo participante de estos cursos", aseguró Borón sociólogo argentino doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard.

Hace unos días se realizó un allanamiento en un departamento de Buenos Aires de Cristina Kirchner: no sólo se violaron las reglas de procedimiento sino que, al parecer, dejaron elementos tóxicos para perjudicar a la ex presidenta. "El debido proceso ha sido condenado al ostracismo aquí en Argentina. Basta que aparezca en un titular en la TV para que se decida que una persona es culpable aunque no haya pruebas de esa culpabilidad".

En el caso de Lula, quien se presentó como candidato a las elecciones presidenciales de octubre próximo, para Borón hay sólo tres posibilidades.

"Si el Tribunal Superior le da vía libre a Lula, triunfará en las elecciones. Tiene 39 por ciento de los votos estando en la cárcel, sin contacto y sin hacer propaganda. Segundo: Si lo dejan preso, Lula podría apoyar una fórmula alternativa con Fernando Haddad y Manuela D'Ávila. Es una formula muy atractiva, ambos tienen un bagaje cultural enorme. Ellos podrían ganar, pero sería más complicado", afirmó el politólogo.

Finalmente, si se incrementan las posibilidades de que el Partido de los Trabajadores gane las elecciones, habría un tercer escenario.

"La hipótesis pesimista sería que las fuerzas del establishment suspendan las elecciones. Necesitan tiempo para crear un candidato", sostuvo.

Borón habló también sobre el futuro de Donald Trump de cara a las elecciones de medio término de noviembre. "Trump es un cuerpo extraño en el Partido Republicano y en el establishment político norteamericano. No fue alcalde, ni senador, ni gobernador. Actúa en función de sus caprichos. Ha sido muy combatido porque se ha plantado en contra del neoliberalismo global, y los medios, que crecieron bajo ese modelo, se le han puesto en contra. Sin embargo, las encuestas le están dando bien a Trump. ¡Que no nos sorprenda que aumente el número de sus legisladores!", aseveró el analista, para quien los electores estadounidenses no cuentan con alternativas políticas.

En el programa se informó a su vez acerca de un nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, que de concretarse significaría el fin del NAFTA, la gira del presidente español Pedro Sánchez por Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica; el fracaso del referendo anticorrupción en Colombia, al no superar el umbral electoral para ser aprobado; y las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien aseguró que la seguridad de Europa ya no puede depender de los Estados Unidos.

