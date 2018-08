"Estados Unidos planea llevar a Colombia a una aventura intervencionista en Venezuela"

"Evidentemente, Estados Unidos está ejerciendo una presión para endurecer la política contra el narcotráfico y contra Venezuela. Se quiere volver a las fumigaciones aéreas con glifosato, que ha causado estragos en varias poblaciones de mi país. Hay una intención de llevar a Colombia y a su gobierno a una aventura intervencionista en Venezuela. Tras la presencia de un buque en aguas de Colombia, destinado supuestamente a la atención médica de inmigrantes venezolanos, puede venir una intervención. Varios funcionarios de Trump fueron explícitos respecto a una estrategia militar contra Venezuela", aseguró Iván Cepeda, senador colombiano por el Polo Democrático Alternativo, defensor de los Derechos Humanos y vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

El senador expresó su temor ante la posibilidad de que las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioren totalmente ante la llegada de Iván Duque a la presidencia.

"Colombia mantuvo el rol de Venezuela como garante de las negociaciones con la guerrilla. Eso fue fundamental para lograr la paz con las FARC y está siendo fundamental para avanzar en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En medio de las fricciones entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, hay puntos que no se tocaron. Ahora, esas instancias pueden romperse, dando paso a una política abiertamente agresiva. La situación en Venezuela es crítica, pero deben resolverla los partidos y el pueblo venezolanos", sostuvo.

Por otra parte, Cepeda se mostró favorable al referendo anticorrupción que se llevará adelante este domingo 26 de agosto, y al que se opone el oficialismo. "Son preguntas que tienen que ver con distintos aspectos, con ese macro fenómeno de corrupción y captura del Estado por parte de carteles mafiosos, presentes en todas las ramas del poder público, sin ningún tipo de castigo penal que puede hacer mella en ese fenómeno. En un primer momento, durante la campaña, el Centro Democrático apoyó la iniciativa para lograr una favorabilidad electoral. Una vez pasadas las elecciones, su líder en el Senado, Álvaro Uribe, dijo que era una consulta que podía tramitarse a través de leyes y quitó su apoyo a la consulta. Entre Duque y su bancada comienzan a surgir contradicciones. Quienes no quieren que esta consulta salga adelante tienen temor a que las preguntas planteadas se transformen en disposiciones legales", subrayó el senador.

En tanto, Cepeda apuntó contra Uribe, mentor de Duque, quien fue llamado a indagatoria por un caso que involucra al propio senador del Polo Democrático Alternativo.

"En 2013 presenté ante el Congreso los testimonios de dos exparamilitares que afirmaban que en una hacienda de la familia Uribe se había formado un grupo paramilitar. Uribe me denunció ante la Corte por supuestamente haber montado un cartel de falsos testigos. La Corte investigó y tomó la decisión de exonerarme de cualquier responsabilidad y de investigar al exmandatario. Uribe apeló y hay pruebas de que presionó a los testigos que testificaron en su contra. Por primera vez un expresidente va a indagatoria, que podría terminar en el arresto de Uribe. Eso ha levantado una campaña en mi contra y en contra de los magistrados", dijo.

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los fundadores de Podemos. Monedero evaluó los primeros meses del gobierno de Pedro Sánchez y cuestionó la falta de resultados. "El gobierno de Sánchez supo interpretar esa voluntad de cambio con un gobierno con muchas mujeres, con un astronauta, con dos homosexuales, con un juez de la derecha dura. De alguna manera, como lanzando un mensaje de integración. Había además una reconexión con lo que había llevado a Sánchez a la secretaría general del PSOE, con un discurso de la izquierda. La sensación era que por fin los planteamientos ausentes de una amplia izquierda iban a poder llevarse a cabo. Pero en poco tiempo todo eso se está viendo un poco matizado. De repente ya no hay una comisión para investigar las más que evidentes pruebas de corrupción del rey Juan Carlos I, ya no se van a dar los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal, ya no se modificará la reforma laboral, ya no se van a plantear quejas a Europa por los techos de gasto marcados por las políticas de austeridad, ya no se va a reformar Radio Televisión Española como se había prometido", indicó.

Sin embargo, Monedero alentó la posibilidad de la izquierda de plantear políticas atractivas para los votantes.

"Una de las estrategias por excelencia del modelo neoliberal es convencernos de que no hay alternativa. Hace cinco o seis meses el PP decía que no había dinero para mejorar las pensiones. Y se echaron a la calle los pensionistas, que son el granero del voto del PP. Y de repente aparecieron 4 mil millones. No había y de repente aparece. Hay dinero para rescatar a los bancos, para incrementar el gasto militar, para rebajar impuestos a las grandes empresas. Hay dinero para unas cosas y para otras no. Es importante no creernos las mentiras que plantea el statu quo. Nosotros hemos planteado la necesidad de diferir el pago del déficit, es decir, ir limitándolo de una manera más lenta, porque cuando España está creciendo es mejor seguir alimentando ese crecimiento, que genera empleo, se paga más cotizaciones sociales. Hemos planteado de manera clara y decidida una lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. No son medidas revolucionarias. Se trata de gestionar de una manera no lesiva para las mayorías el espacio que tiene que ocupar España en la Unión Europea y en el mundo", sostuvo.

Por otro lado, alertó sobre el resurgimiento de la extrema derecha y, como novedad, el giro de la derecha más tradicional hacia posiciones más radicales. "Hay una reconstrucción de la derecha en España y en toda Europa. El poder clásico no puede vivir las crisis económicas en paralelo a una crisis política. Por tanto, intentan incrementar políticas de extrema derecha con dos grandes direcciones: encauzar hacia un chivo expiatorio toda la ira de la gente, en este caso suelen ser los inmigrantes, y por otro lado fomentar políticas de violencia estatal, como buscar un enemigo interior, que en caso de España son los independentistas catalanes y todas las fuerzas políticas de progresistas. La reconstrucción de la derecha es sobre esta vía autoritaria. Curiosamente, Ciudadanos, que nació como un partido más moderno que el PP está ahora mismo en posiciones de extrema derecha, incluso respecto del aborto. Está habiendo una involución de la derecha desde una lectura de que van a ser capaces de movilizar a una mayoría de españoles con ese discurso muy reaccionario de lucha contra los inmigrantes, de lucha contra la izquierda, contra las mujeres", concluyó Monedero.

En el programa se informó a su vez acerca de la extradición del referente mapuche Facundo Jones Huala a Chile, donde será juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, luego de ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina; el pedido del presidente Donald Trump a su secretario de Estado, Mike Pompeo, para que suspenda su viaje a Corea del Norte, programado para la semana próxima, alegando que no percibe avances en materia de desarme nuclear por parte de Pyonyang; el plan de ajuste que implementará el gobierno de Ecuador, presidido por Lenín Moreno, con el objetivo de reducir el déficit; y la exhumación de los restos del dictador español Francisco Franco del Valle de los Caídos, a través de un decreto ley aprobado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

