Internet: EEUU manipula todo el tráfico de las redes en América Latina

"De Internet depende la economía, el desarrollo científico, la política y lo que la gente cree y consume", aseguró la doctora en Comunicación y fundadora del sitio Cubadebate, Rosa Miriam Elizalde.

La especialista cubana reveló los mecanismos que utilizan las grandes empresas tecnológicas para incidir en las preferencias de las personas y habló, además, de la ciberguerra y los ejércitos no convencionales que hoy día actúan en plataformas electrónicas.

"No es una guerra reciente. Estados Unidos y otros países están, desde hace muchos años, involucrados en estas agresiones. No es un hacker metiéndose en la computadora de otro para buscar su tarjeta electrónica. Estamos hablando de ejércitos desplegados en el ciberespacio, pero también de políticas que se establecen para garantizar que cualquier tecnología que exista y que sea popular en el mundo, sea norteamericana. Por eso ellos buscan unificar los criterios y valores populares a través de plataformas y contenidos específicos", explicó.

"Para América Latina usan la estrategia conocida por los expertos como 'conectividad efectiva'. Apunta a los jóvenes porque saben que eso determina el futuro. ¿Por qué la llamaron conectividad efectiva? Porque su contenido no es homogéneo. EEUU estudió las características particulares de cada país, manzana por manzana, y se garantiza que en esas plataformas estén presentes los valores de la industria cultural norteamericana" sostuvo Elizalde, ganadora del Premio Nacional de Periodismo "Juan Gualberto Gómez" de Cuba.

Ciertamente, la producción de contenidos propios en América Latina sería una manera de contrarrestar la influencia de los discursos que pretende instalar Washington, pero: "Es la región más dependiente en términos de tráfico de Internet del mundo. Casi el 90 % de los datos que se intercambia dentro de los países pasa por los nodos ubicados en EEUU. De los 100 sitios más visibles de América Latina, solo 21 son locales. El 80% de todo lo que se consume en internet viene de EEUU. Es muy difícil construir una narrativa propia cuando estamos en esos regímenes de desigualdad", dijo.

Elizalde habló además de las "Big Five": Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook, las empresas con más alta cotización de la bolsa. "Apple sola genera tanto valor como 45 países africanos juntos. En términos de PIB solo hay 16 países que tienen más valor que Apple. Ese poder económico está avalado por los datos que dejamos todos nosotros en esas redes. Facebook es el territorio más poblado del planeta. Tiene 2400 millones de usuarios. Un cuarto de la población mundial está metido en esa plataforma. Esos datos se compran y se venden y hemos visto fenómenos como Cambridge Analytica, una filial londinense de una empresa de alta tecnología norteamericana que desde los años '80 está operando en acciones de ciberguerra. Según ellos mismos reconocieron, intervinieron en el resultado electoral de más de 200 comicios en todo el mundo, en algunos países de la región como México, Brasil, Argentina y Colombia", subrayó.

Lenín Moreno consolida el viraje de Ecuador a la derecha

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Gabriela Rivadeneira, actual diputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Rivadeneira se refirió al cambio que atraviesa su país a poco más de un año de la asunción de Lenín Moreno. "En la última década tuvo gran impulso el tema de la integración regional, entonces proyectos como Unasur, Celac, Mercosur, Alba, tenían una agenda primordial dentro de las políticas de relación internacional de nuestros países. Una de las cosas de la agenda oculta de la vista del vicepresidente de Estados Unidos a nuestro país es el desmontaje de toda esta institucionalidad regional para volver a las relaciones tradicionales de Ecuador con otras latitudes, con su excesivo interés en retomar una concentración de las relaciones comerciales con Estados Unidos, que nos vuelca nuevamente a la Alianza del Pacífico", explicó la legisladora en relación con la decisión de Moreno de pedir a Unasur que entregue al Estado ecuatoriano el edificio donde funciona su sede principal, en Quito.

Rivadeneira también alertó sobre el acercamiento entre Ecuador y EEUU en materia militar.

"Desde el 29 de enero de 2018 hasta la fecha hemos mantenido presencia militar norteamericana en territorio ecuatoriano. Esto se ha formalizado ahora a través de una oficina de cooperación militar con el gobierno de Estados Unidos. Esto es ceder parte de nuestra soberanía y de nuestro manejo territorial y una muestra de cómo el gobierno de Moreno tiene un acuerdo explícito con Estados Unidos en materia militar", dijo.

Por otra parte, destacó que de la mano de Moreno Ecuador ha vuelto a las políticas económicas ortodoxas. "La política económica de Lenín Moreno ha estado ligada a su anclaje con los grupos de poder económico y las grandes empresas. El actual ministro de Economía es el representante de las cámaras de nuestro país. El ministro de Relaciones Exteriores es parte del grupo de los grandes empresarios de Ecuador. Por ahí se dirige la política económica, que ha llevado a que hoy se haya aprobado una ley que perdona 4500 millones de dólares de evasión fiscal a los 200 grandes grupos de poder económico. Eso va en contra del presupuesto del Estado y de la gente. No hay crédito para el emprendimiento, no hay política social, no se ha construido una sola vivienda, no existe política de subsidio, se han reducido las becas para nuestros estudiantes, hay largas filas de gente en los hospitales públicos, cuando no lo veíamos diez años atrás. No vemos inversión por parte del Estado, no hay una reactivación de la economía", sostuvo.

Rivadeneira analizó además el futuro del movimiento que lidera el expresidente Rafael Corre, la situación de Julian Assange y la estrategia de Moreno hacia Venezuela.

