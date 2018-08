Opinión: "Con el nuevo plan, hay inversionistas dispuestos a traer sus capitales a Venezuela"

"Por primera vez, se está haciendo en Venezuela un plan económico integral. En eso coincidimos todos los economistas, tanto opositores como los más afines al gobierno. Por eso hay tan expectativas de que esto funcione", aseguró Ingerzón Freites, economista, profesor universitario e investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE).

Habrá aumento salarial, un nuevo sistema tributario, exoneraciones de impuestos para estimular la producción y un control de cambio flotante. El nuevo plan, que buscará solucionar la grave crisis por la que pasa Venezuela, estipula la reconversión monetaria , la modificación de la estructura fiscal y tributaria, una nueva política de subsidio al combustible, un aumento del IVA y el establecimiento de un tipo de cambio único.

"Habrá inversiones. Estoy seguro de que el presidente ha estado previamente acordado con los actores económicos de mayor importancia, tanto de dentro como de fuera, para llevar un plan de esta magnitud. Hay inversionistas dispuestos a traer sus capitales a Venezuela, pero que necesitaban un marco normativo, terminar con los aranceles para las importaciones, eliminar los controles, todos estos incentivos muy atractivos para ellos. Maduro ha concretado acuerdos en Rusia, Turquía y China y ha tenido conversaciones con inversionistas venezolanos. Venezuela es un país con alta concentración monopólica y una buena señal es que ninguno de estos grandes empresarios salió a criticar nada tras el anuncio, lo que significa que hay expectativas positivas", señaló Freites.

En relación al boicot de la oposición al plan económico dijo: "No creo que haya un gran número de personas que adhieran al paro convocado este martes 21 de agosto. La oposición no tiene fuerza para hacer un boicot a este plan. A pesar de la crisis no ha podido convocar a nadie. La bandera para mañana es el aumento del salario mínimo. No creo que haya una gran concentración", sostuvo el economista.

"Trump es un encantador de serpientes"

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además al destacado periodista Jorge Gestoso, director de la productora GTN –Gestoso Television News–, con una larga trayectoria como corresponsal en Washington. Gestoso trazó un perfil del presidente Donald Trump y de su gobierno.

"Trump no es un político, es un hombre de negocios. Cuando se lanza, aunque sea maquiavélico, demuestra que es un excelente dominador del marketing. El electorado que más lo apoya es gente que vive en el área rural, conservadora, que no tiene educación superior. Y él logra, con un discurso populista de derecha, asegurarse un porcentaje importante del electorado. Ese electorado está en el 80 por ciento satisfecho con su gestión", explicó.

Gestoso aseguró que Trump se presentó como un candidato anti establishment, aunque sus políticas están orientadas hacia los intereses de las corporaciones. "Aquí se había practicado el capitalismo salvaje. Con la tercerización y las industrias fuera del país, una cantidad enorme de gente quedó desempleada. Con su discurso, Trump les promete una vida mejor. Esa gente que había sido marginada tenía que elegir entre el cáncer y el sida, entre Hillary Clinton, la continuación de la corrupción, o Trump, que les decía lo que querían escuchar. Esa es la parte fundamental: mientras pregona este populismo de derecha, todo lo que hace es lo opuesto a lo que promete. El hombre hace una reforma tributaria donde le baja los impuestos a los ricos y no mejora la calidad estructural a los pobres. Toda la torta se la comen los ricos. El salario está estancado. En derechos sociales, todo va para atrás. Por su habilidad como comunicador, tiene un gobierno para los ricos, pero los marginados siguen pensando de alguna forma que les va a ir mejor. Es un encantador de serpientes", señaló.

Pese a ello, sostuvo que los candidatos que se levantan contra las injusticias del sistema no encuentran eco en los grandes medios de comunicación.

"EEUU es un país con una estructura donde el 94 por ciento de la producción de contenidos noticiosos está en manos de seis grandes cadenas que no están al servicio de la opinión pública, sino de las corporaciones", aseguró.

En su análisis, Gestoso describió además a los sectores del poder que apoyan a Trump y quiénes lo combaten. En relación a las próximas elecciones de medio término, el próximo noviembre, se mostró optimista sobre un probable triunfo del Partido Demócrata en la Cámara baja. Si obtienen la mayoría aumentan enormemente las probabilidades de un "impeachment" contra Trump.

En el programa se informó a su vez que el presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió sobre una "invasión encubierta" a Venezuela. Según él, el envío de un buque de guerra estadounidense a Colombia para una supuesta ayuda a migrantes venezolanos —tal como lo anunciara el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis- apunta a derrocar a Maduro. También se habló de la condena del papa Francisco contra los casos de pedofilia cometidos por 300 sacerdotes católicos en Pensilvania durante siete décadas; y el asesinato de 14 personas en un operativo militar en Río de Janeiro, producto de la militarización de la seguridad pública decretada por el presidente de facto Michel Temer.

