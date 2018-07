"Trump tiene más apoyo del que se puede leer en los diarios de Estados Unidos"

"Los grandes medios de comunicación de Estados Unidos respondieron de forma histérica a la cumbre que mantuvieron Donald Trump y Vladímir Putin. Estos medios son instrumentos de un aparato angloamericano que representan una visión geopolítica neoimperialista y que se oponen tajantemente a lo que dijo Trump en la campaña electoral sobre su intención de mantener relaciones amistosas o de cooperación con Rusia", explicó Cynthia Rush, analista del Seminario Executive Intelligence Review y del Instituto Schiller.

"Todo esto tiene que ver con el hecho de que el viejo sistema financiero, económico y político se viene abajo y Trump, con sus fallas, ha dicho que quiere abandonar ese viejo sistema y crear otro tipo de relaciones con las potencias", agregó.

La experta aseguró además que los cuestionamientos a Trump evidencian la impotencia de los poderes concentrados ante el deterioro del sistema financiero global. "El sistema transatlántico está en crisis. La Unión Europea está totalmente dividida. El viejo paradigma no sirve. Estados Unidos ha servido como el peón, o la fuerza bruta de lo que llamamos el imperio británico, que no son las fuerzas armadas británicas, sino la City de Londres, ese aparato oligárquico financiero imperialista que dice que no hay nación soberana que deba existir fuera de su control. Por eso toda la histeria en contra de Trump, como la hubo en la campaña de Russiagate, que intentó impedir su elección como presidente", sostuvo Rush.

Si bien la especialista consideró que Washington debe orientar su política exterior hacia una mayor cooperación con potencias como China y Rusia, los distintos intereses al interior de la administración Trump dificultan la tarea de establecer criterios. "Dentro del gobierno de Trump hay diferentes facciones, no es homogéneo en su visión internacional. Hay grupos neoconservadores dentro de la misma administración. Dentro del Pentágono, el general Joseph Votel, jefe del Comando Central o Centcom, dijo que Estados Unidos no puede trabajar con Rusia en Siria, uno de los temas discutidos entre Trump y Putin. Sin embargo, el secretario de Defensa, James Mattis, otro general, dijo que estaban dispuestos a colaborar. La embajadora ante la ONU, Nikki Haley, es una neoconservadora que ataca a China y Rusia en cada oportunidad" apuntó.

Sin embargo, Rush afirmó que la popularidad del presidente estadounidense se mantiene entre las bases republicanas.

"Trump tiene más apoyo del que se puede leer en los periódicos norteamericanos. La economía de Estados Unidos está en crisis, no hay recuperación. Uno pensaría que los demócratas, que son la oposición, presentarían alternativas programáticas, pero solo hablan de lo que supuestamente hizo Rusia en las elecciones de 2016. Los ciudadanos no quieren eso, quieren alternativas, ideas sobre cómo resucitar a la industria, construir infraestructura, que está destruida, al sector agricultor, cómo combatir la epidemia de heroína. De hecho, la población de Estados Unidos en general está contenta con la cumbre entre Trump y Putin", dijo.

La presión de los fieles sobre los casos de abuso en la Iglesia Católica de Chile

En 'Voces del Mundo"'se entrevistó además a Fortunato Mallimaci, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París e investigador principal del CONICET en el área Sociedad, Cultura y Religión. El académico se refirió a los casos de abuso sexual revelados al interior de la Iglesia Católica chilena, que llevó a los obispos locales a poner su renuncia a disposición del papa Francisco. "Las denuncias se habían hecho hace tiempo. La visita del Papa a Chile fue casi un fracaso en cantidad de gente por el enorme malestar que causó la indiferencia ante los abusos en los grupos católicos más movilizados. El Papa los había tratado de zurdos, después de tontos. Posteriormente hubo una importantísima reunión en Roma donde les pidieron la renuncia a todos los obispos. Hubo un seguimiento mucho más grande por parte del Vaticano. Acompaña muchísimo la justicia chilena, que hasta hace poco miraba para otro lado. Los medios de comunicación se hacen eco de la pedofilia dentro de la Iglesia. Los propios fieles católicos exigen las renuncias de los acusados", destacó Mallimaci.

En este sentido, el investigador destacó el papel de los fieles, que con el apoyo de los medios de comunicación, lograron colocar las denuncias en la agenda. "Si no hay eco mediático y judicial, la autoridad eclesial manda al sacerdote a otra parte y lo encubre. Ahora el encubrimiento es castigado como si fuera el propio delito. Hubo casos en Irlanda, en Polonia. Muchos cardenales encargados del seguimiento de estos temas fueron acusados. Hay una reacción de los fieles católicos, que hacen sus reivindicaciones, van con sus carteles a donde sea que vayan los sacerdotes", sostuvo.

Mallimaci contrastó a los obispos acusados de cometer o encubrir abusos sexuales con aquella Iglesia chilena que en plena dictadura de Augusto Pinochet.

"La Vicaría de la Solidaridad era un espacio para acompañar a las víctimas. Por eso Pinochet empezó a buscar el apoyo de los grupos evangélicos. Luego, Juan Pablo II envió a su embajador a Chile para cambiar uno a uno a los sacerdotes de la época de la dictadura. La Iglesia chilena se volvió muy de derecha, en contra de las mujeres, del matrimonio igualitario, de la sexualidad. Las principales víctimas en Chile vienen de la clase alta. Hoy es un tema ultra sensible en el movimiento católico chileno. Hay un cuestionamiento muy profundo a la autoridad de la iglesia católica".

En el programa se informó a su vez acerca de las declaraciones del presidente de Ecuador, Lenín Moreno , sobre el futuro del ciberactivista Julian Assange, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012; la relación entre Rusia y Estados Unidos, respecto a la cual el presidente Vladímir Putin abrió la posibilidad a un nuevo encuentro ; el cierre de la, en Johhanesburgo, Sudáfrica, en la que se discutieron estrategias para fomentar el multilateralismo, el libre comercio y la integración con los países en desarrollo y la decisión de Israel de expandir el asentamiento de Adam , en Cisjordania, a través de la construcción de 400 viviendas, en respuesta a un ataque palestino que ha costado la vida a un israelí en esa misma zona.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.