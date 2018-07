Italia propondrá un "Plan Marshall para África”

"Este es un gobierno eurocrítico. Queremos estar en Europa y dentro del euro, pero queremos cambios, porque vemos que algunas políticas de la Unión Europea han terminado beneficiando a los bancos y a la misma burocracia que se ha ido formando alrededor de ella. Lo que necesitamos es una UE más cerca de la gente. Hemos logrado insertar en la agenda europea el tema de la inmigración ", apuntó Ricardo Merlo, vicecanciller italiano, sobre las expectativas del flamante gobierno de coalición formado por la derechista Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas.

Merlo, fue diputado y senador por el Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior (MAIE), partido que él mismo fundó. Habló además sobre la inmigración, un problema que atañe, según consideró, a todos los países del bloque por igual.

"Los inmigrantes llegan a Italia o España y parece ser entonces un problema de los países que lo reciben. Nosotros decimos que están entrando a territorio europeo. En vez de gastar 5 mil millones de euros en darles de comer a los inmigrantes, queremos invertir en África para su desarrollo. Esa es la solución. Hay que actuar sobre la consecuencia y no sobre la causa. Se necesita un Plan Marshall para África. Para que la gente que quiera migrar lo haga por elección o por gusto, no por necesidad", sostuvo.

Asimismo, Merlo defendió al gobierno del primer ministro Giuseppe Conte de las críticas que recibe por su amplitud ideológica, con algunos personajes controvertidos, como el ministro de Interior, Matteo Salvini, que sostiene posiciones xenófobas, o el ultra católico titular de la cartera de Familia, Lorenzo Fontana.

"La Liga no nace como un partido de derecha, sino por una reivindicación del norte de Italia por un tema de coparticipación federal. No veo extremos en este gobierno. Este es un gobierno post ideológico, con elementos de izquierda, de centro y de derecha. Hay una política social de una asignación universal para la gente que no tiene trabajo, porque hoy tenemos seis millones de pobres en Italia. Por otro lado hay una propuesta de baja de impuestos para la pequeña y mediana empresa", ejemplificó el viceministro de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, Merlo se mostró favorable a un acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur y al acercamiento con potencias como China y Rusia. "Hay muchas empresas italianas del norte y del noreste que están vinculadas con el mercado ruso. Con algunos países quieren aplicar el pragmatismo por el tema económico y con otros no. Si lo aplicamos, lo aplicamos con todos. El tejido económico de Italia es un 99 por ciento Pyme, que hace al 80 por ciento del producto bruto y casi el 60 por ciento de las exportaciones. Empresas con menos de 250 empleados. Nosotros queremos abrir mercados. Rusia y China son mercados fantásticos, donde nuestros productos puedan llegar", afirmó.

En "Voces del Mundo" se entrevistó además a Agostina Cacault, experta en India y Pakistán, para hablar acerca de los comicios pakistaníes, marcados por la violencia extremista.

"Estamos hablando de unas elecciones donde la justicia electoral está permitiendo que ciertas organizaciones extremistas concurran bajo una nueva identidad, algo que India, su vecino inmediato, está mirando muy de cerca, aunque no se cree que estos grupos puedan conseguir un escaño. Tienen eslóganes extremistas y están abocados a conseguir el voto de la Liga Musulmana de Pakistán, el partido del ex primer ministro Nawaz Sharif", analizó la especialista.

Cacault destacó que dos de los protagonistas de estas elecciones no se presentan a ningún cargo: Nawaz Sharif y el Ejército. "Nawaz Sharif es una figura clave, aun no siendo candidato. Fue condenado a diez años de cárcel por no poder justificar de dónde saco el dinero para comprar unos departamentos en Londres, algo que se dio como consecuencia de los Panama Papers. Él esgrime que en realidad fue sacado del escenario por el Ejército porque los militares no estaban de acuerdo con su idea de limitar el rol de esa institución en el gobierno y por su acercamiento a India para alcanzar la paz. Hace más de 70 años que el Ejército maneja la política exterior y la política de defensa", explicó.

"El partido de Nawaz Sharif, la Liga Musulmana de Pakistán, está representado en estas elecciones por su hermano menor, Shahbaz Sharif. Es menos rígido respecto a los militares, por lo que sería más aceptado", continuó la coordinadora de la cátedra de la India en el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata.

El otro candidato es Inram Khan, del Movimiento por la Justicia (PTI).

"Es el líder de la oposición en los últimos años y representa a un sector más conservador y devoto. Hoy, la caída de Sharif y los problemas de campaña que tuvo su partido son una oportunidad para Khan. Algunos dicen que no está preparado para el cargo pero tiene el apoyo del Ejército. Además lo llaman Talibán Khan por sus repetidos llamados a entablar diálogo con grupos insurgentes. No es un detalle menor", apuntó Cacault

Finalmente Bilawal Bhutto-Zardari, hijo de la ex primera ministra Benazir Bhutto, asesinada en 2007, es el que puede inclinar la balanza entre los candidatos con más posibilidades. "Estamos hablando de una persona muy joven, de 29 años, con poca experiencia, y con un partido, el Partido Popular de Pakistán, que tiene probabilidades muy bajas de ganar las elecciones. Pero podría ser muy importante a la hora de formar coaliciones si ni el partido de Sharif ni el de Khan logran una mayoría rotunda. Su partido está en declive pero sube al ring porque puede aliarse con el ganador", subrayó Cacault.

Este miércoles 25 de julio 31 personas murieron en un atentado en plena jornada electoral, en un ataque suicida reivindicado por el Estado Islámico. "Desde el 3 de julio que comenzaron las explosiones en mítines de campaña donde han muerto más de 180 personas".

