"La crisis judicial en Perú puede significar un golpe al fujimorismo"

"Al pedir la renuncia a su ministro de Justicia, el presidente Martín Vizcarra se posicionó. Convocó una legislatura extraordinaria para que el Congreso pida la renuncia de los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Depende de lo que suceda en la calle. Si hay una buena movilización, es probable que Vizcarra empuje más. Si no sucede, Vizcarra puede pedir una cuestión de confianza y hasta disolver el Congreso", explicó el sociólogo Carlos Alberto Adrianzén sobre la crisis desatada por unas grabaciones que exponen a miembros del poder judicial de Perú negociando intercambios de favores.

Los audios involucran a figuras del aparato judicial vinculadas con los partidos del exmandatario Alan García y de Keiko Fujimori, por lo que han causado un verdadero terremoto político.

"Si hasta hace diez días el gobierno estaba tratando de molestar lo menos posible al fujimorismo y tener algo que mostrar al final del mandato, lo que ha sucedido recientemente cayó como un meteorito", señaló Adrianzén, quien sostuvo que el escándalo fue descubierto de forma azarosa.

"Los audios eran parte de un operativo judicial para investigar mafias en el Puerto del Callao, de donde sale la mayor parte de la cocaína del Perú. En medio de esa investigación apareció un propio miembro de la Corte. Los jueces del caso autorizaron a seguir con la investigación, donde aparecían involucrados jueces de la Magistratura y de la Corte, así como políticos y empresarios", añadió.

La crisis ya hizo que fueran apartados el ministro de Justicia, miembros del Consejo y, ayer, el propio titular de la Corte Suprema. Una movilización popular acompaña el reclamo por acabar con esa trama de corrupción.

Pero Adrianzén consideró que el desenlace del caso puede darle cierto protagonismo a Vizcarra, que en marzo pasado debió reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, involucrado en una estrategia de compra de votos.

"Vizacarra no puede postular a 2021. Carece de partido ahora, si bien había llegado a un nivel de entendimiento con la fuerza de Kuczynski. Su mirada está puesta en no quemarse y lanzarse con miras a las elecciones de 2026", apuntó Adrianzén, exbecario del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Danilo Sartore, economista brasileño e investigador de la United Nations University, quien se refirió a la situación económica de Brasil de cara a las elecciones de octubre próximo, en el marco de la peor recesión en quince años según datos de esta semana. "El tema que generó la crisis económica tiene que ver con los escándalos de corrupción política. La situación se mantiene en un grado de incertidumbre alto. Lula está en la cárcel y no se sabe si va a poder concurrir a las elecciones. La extrema derecha de Jair Bolsonaro tiene apoyo de parte de la clase media. La realidad es que a los empresarios no les gusta tanto Bolsonaro, pero la izquierda les parece una amenaza y eventualmente lo apoyarían. Lo mejor para la clase empresarial es un candidato de centro que lleve sus demandas, como Marina Silva o Ciro Gomes. No es que sea lo mejor para la población, sino para los empresarios", destacó el economista.

Asimismo, Sartore – quien visita Buenos Aires para una conferencia en homenaje al economista Julio Olivera — explicó que mientras la recuperación económica se hace esperar y la demanda no reacciona, algunos sectores ya especulan con la futura privatización de Petrobras.

"Petrobras es una empresa central de Brasil que genera ganancias importantes para el desarrollo nacional. Hay un intento de debilitarla para privatizarla. No creo que suceda en el corto plazo, pero hay intereses que presionan en ese sentido. La población no está muy enterada de este caso. Los medios sólo hablan de la corrupción en Petrobras. Si se privatiza, se va a intentar por fuera del debate público", aseguró.

De hecho, los candidatos casi no hacen mención al tema.

Por otra parte, en este programa se informó acerca de la ley aprobada en Israel que declara al país como exclusivamente judío y a la construcción de asentamientos en Cisjordania como estratégico para el Estado; la gira del presidente de China, Xi Jinping, por Emiratos Árabes Unidos y países África, y el apoyo brindado por Beijing al pacto nuclear con Irán firmado en 2015; las declaraciones del presidente ruso Vladímir Putin contra los sectores dentro de Estados Unidos que pretenden dañar las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú; la negativa del Tribunal Supremo Electoral de Brasil a vetar la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva; y la visita del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a Reino Unido, donde confirmó que no se reunirá con el ciberactivista Julian Assange , refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres.

