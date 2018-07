"El Comando Sur actúa como una cancillería en América Latina"

"No sólo la militar, sino la política exterior de EEUU está cada vez más manejada por el Pentágono", sostuvo la exministra de Defensa de Argentina, Nilda Garré, al referirse a la base que el gobierno de Donald Trump está instalando en la provincia de Neuquén. Habló además de la tendencia regional a usar las FFAA para la represión interior.

"La política de EEUU es afirmar su presencia, a través del Comando Sur, en una región en la que vuelven a tener interés en términos estratégicos", explicó la diputada y exministra de Defensa de Argentina, Nilda Garré, al referirse a la instalación de una base militar norteamericana en la provincia de Neuquén, cerca de un enorme yacimiento de gas no convencional.

Más información: ¿Qué hay detrás de la base que construirá el Comando Sur cerca del yacimiento de Vaca Muerta en Argentina?

"La financiación de esta base se estima en dos millones de dólares. La provincia cedió los terrenos; el Pentágono la financiación. Estamos ante una innecesaria instalación militar del Comando Sur en el territorio argentino. Esto no es casualidad", apuntó Garré, quien sostuvo que hay gobiernos en América Latina dispuestos a permitir la injerencia de Washington en sus asuntos internos.

© REUTERS / Lucas Jackson La silenciosa invasión de Argentina

"EEUU tiene interés en involucrar a los países de la región en las llamadas guerras híbridas. Como la que sucede en Venezuela, país que es una obsesión para EEUU. El narcotráfico ya no es el pretexto, sino el terrorismo. Esta es la doctrina Trump, a la que Mauricio Macri ha adherido", destacó quien también fuera embajadora argentina ante la OEA.

Por otra parte, Garré se refirió a la tendencia a emplear a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, obligando a los militares a desempeñar funciones policiales.

"Las FFAA no tienen formación policial, su misión es aniquilar al enemigo, no saben regular la fuerza letal. De esta forma las desprofesionalizamos y las contaminamos con la corrupción. Es un disparate intentarlo. En Brasil si bien se practicó en actividades en el Amazonas, ahora se las llevó a las favelas de Río de Janeiro. La guerra contra las drogas, y esto lo dijo Juan Manuel Santos y varios expresidentes, incluso el norteamericano Barack Obama, costó muchísima plata y fracasó, causó más violencia y aumentó el negocio de las drogas", aseveró.

La diputada analizó además la seguridad en la próxima cumbre del G20 y el destrato a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, el submarino hundido en el Océano Atlántico, por parte del gobierno del presidente Mauricio Macri.

"Las cárceles son hoy más un problema que una solución"

En 'Voces del Mundo' se entrevistó también a Gustavo Fondevila, investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) de México, especializado en temas de seguridad, quien dialogó sobre la situación carcelaria en América Latina. "Las cárceles hoy en día no rehabilitan a nadie y, muchas veces, ni son un verdadero castigo. En 2017 hubo diez millones de llamados extorsivos en México, de los cuales casi 9 millones se realizaron desde el interior de los centros penitenciarios. Esto significa que las cárceles ya no existen como las pensábamos. Esas masacres de 80 o 100 personas dentro de la cárcel, en la mayoría de los casos, no son causados por motines por reclamos a las autoridades. Son, en realidad, peleas de grupos de diferentes pandillas que están discutiendo el control del mercado. Un motín es por un reclamo: mejoras en los baños, en la comida…", analizó.

Tema relacionado: Presos uruguayos reclaman por su derecho a estudiar

Fondevila señaló que el modelo carcelario solo muestra el fracaso de los Estados para hacer frente a la criminalidad.

"Las cárceles no están controladas por el Estado. En América Latina, por general, para entrar a las cárceles hay que reunirse antes con los jefes de las pandillas, no con el director de la cárcel. La pandilla controla la cárcel, por las buenas o por las malas. Un salario de un custodio en América Latina anda por los 200 o 250 dólares. Uno británico cobra 2200 dólares. Los que cuidan a las personas que están ahí son personas débiles. Además cuando cae preso un miembro de la pandilla hay que saber que el resto queda afuera y tiene la capacidad de amenazar a las familias de quienes deben cuidar a los presos", ejemplificó.

"Todavía se sigue pensando que la cárcel es la solución. Hoy en día las cárceles son un problema de seguridad pública", concluyó el experto.

© Foto : Cortesía Juan Martín Guevara Foro de Sao Paulo resalta pensamiento de Fidel Castro

En el programa se informó además sobre las cambiantes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su cumbre con su par ruso Vladímir Putin en Finlandia; la política de despenalización de drogas en México, planteada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador; la prohibición a que el expresidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, conceda entrevistas desde su celda en Curitiba, decidida por la jueza federal Carolina Lebbos; y la declaración final del Foro de Sao Paulo, en La Habana, Cuba.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.