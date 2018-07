Trump en Europa: resurge la puja entre globalistas y nacionalistas

"Las fuerzas americanistas o nacionalistas que se expresan con Trump lo que quieren es retomar la primacía de EEUU a nivel mundial, frente a las globalistas, que entienden que EEUU queda chico, que en este momento de la historia el poder se ejerce a través de tratados internacionales de defensa y de comercio y debe ser abarcado. Occidente más Japón. Una alianza que contemple a la India en el Pacífico y el Ìndico, para contener a China y a Rusia", apuntó el especialista Gabriel Merino sobre los intereses internos en Estados Unidos que hoy están repercutiendo en la OTAN y en la relación con los aliados europeos. "Barack Obama expresa la posición globalistas que son Wall Street, las petroleras, Silicon Valley", agregó.

En este marco se entienden los cortocircuitos entre Trump y la canciller Angela Merkel, cuyos planes están por fuera de la estrategia militar que Washington pretende para Europa.

"Además de poner en crisis a la OTAN, Trump se está enfrentando con Alemania, que gasta poco en defensa y está llamando a crear un ejército y un complejo industrial militar europeo. Para los americanistas eso es negativo. Está tensionando para fortalecer la OTAN bajo el mando de los EEUU", sostuvo el investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, dependiente del CONICET.

Luego de Bruselas, el mandatario estadounidense se dirigió a Reino Unido para mantener un encuentro con la primera ministra Theresa May, quien debe afrontar, en su país, las mismas tensiones entre nacionalistas y globalistas y que se ponen en juego con el Brexit. "Hay intereses que se juega en el Brexit. La City de Londres es globalista y este sector está presionando a May para que haga un Brexit más light. Trump no quiere eso: él quiere un anglosajonismo fuerte por eso criticó a May antes de pisar suelo británico. Cuando se realizó el referendum en el Reino Unido, Trump militó por el Brexit, que es un fenómeno muy parecido al que lo llevó a él al poder", dijo Merino.

Por último, el experto se refirió al encuentro entre Trump y su par ruso, Vladimir Putin, el próximo lunes en Helsinki.

"Una línea del trumpismo promueve un acuerdo con Putin para ir contra China e Irán, igual que Kissinger lo hizo con China para frenar a la URSS. Pero los globalistas ven esto con horror".

Merino adelantó que, en su opinión, en el encuentro con Putin, Trump está dispuesto a ceder en la presión militar en la frontera rusa, prometer menos ejercicios de la OTAN, pero no está dispuesto a bajar los decibles con Crimea. Hay algo en lo que americanistas y globalistas están de acuerdo: una alianza entre rusos, alemanes y chinos sería mortal para Estados Unidos".

Un viajero por África

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Facundo García, escritor y periodista, autor del libro Preguntas de los elefantes, en el que cuenta sus experiencias tras recorrer durante meses el continente africano. "Fui encontrando gente que hacía el bien, que quería un mundo mejor. Y yo sentía que era gente que estaba muy sola. Todos parecían estar un poco solos", relató.

García viajó desde Egipto, al norte, hasta Sudáfrica, en uno de los continentes con mayor diversidad de culturas e idiomas. "Kapuściński decía que África no existe, que es un nombre que le pusimos nosotros para simplificar. En dos días pasabas por tres tribus, cuatro idiomas. Los africanos aprenden los idiomas en el mercado. Hay una mirada latinoamericana pendiente sobre África sobre la importancia de la familia, de la amistad, de cosas no tangibles, de la fantasía", apuntó. "La pobreza de África en términos materiales es muy real. Pero fuimos educados para no ver ciertas riquezas. Hay riqueza en el tiempo genuino que le dedico a un amigo", sostuvo en relación con las diferencias que se cruzó en el viaje.

Ente los aspectos negativos, García marcó el machismo que sufren las mujeres africanas, un rasgo común con el resto del mundo.

"El machismo tiene alcance global. Hay zonas más filosas en el sentido literal. Hay mujeres a las que las mutilan de jóvenes, les corta el clítoris. Me entusiasma ver la lucha de género en Argentina porque podrían conectarse con esas mujeres que están solas, sabana adentro, y se sienten solas".

En este programa se informó sobre la decisión de Alemania de extraditar a España al líder catalán Carles Puigdemont ; una nueva acusación en el caso Balda (que implica al expresidente de Ecuador, Rafael Correa) que apunta al mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos y el aumento de las amenazas de muerte a periodistas en Colombia, particularmente a los trabajadores de prensa que cubren los asesinatos de líderes sociales.

