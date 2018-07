"Con Donald Trump se acabó la era de la diplomacia norteamericana"

"El presidente Trump es un gran empresario que viene de afuera de la política. No tiene química con prácticamente ningún líder político. A Trudeau lo trató de farsante. Ningún otro presidente norteamericano ha utilizado este lenguaje de barricada lleno de exabruptos", dijo el politólogo Atilio Borón sobre el comportamiento recurrente del mandatario estadounidense con sus aliados.

Este comportamiento – señaló Borón — es reflejo de una política exterior norteamericana que ha abandonado paulatinamente la diplomacia para darle protagonismo a las decisiones militares.

"Trump no tiene diplomáticos. Rex Tillerson era CEO de una petrolera y lo reemplazó por quien fuera el director de la CIA, Mike Pompeo. El grupo que lo asesora no tiene nada de diplomacia. Juan Cruz, el encargado del hemisferio Occidental, de América Latina y el Caribe, era un matón de la CIA. Pero todo este tema de la liquidación de la diplomacia no se lo podemos achacar solo a Trump. Ya se anunció en la era Clinton. Madeleine Albright dijo que la misión de EEUU había cambiado, que se debía supeditar la estrategia diplomática a las directivas del Pentágono", sostuvo.

El especialista señaló otras intenciones de la gira de Trump por Europa. "Está interesado en promover una agenda populista de derecha en Europa. Trump se siente más cómodo con la ultraderechista Liga de Italia o con Marine Le Pen de Francia. Quiere una Europa con esa gente. La visita de él es para darle un aire a esas fuerzas", indicó.

En cuanto a las relaciones entre EEUU y México observó: "México es y ha sido siempre un problema permanente para la seguridad nacional de Estados Unidos. La frontera es incontrolable. El ganador en las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, es un líder muy moderado, pero la novedad es que tiene una fuerza social enorme detrás, un movimiento que lo va a empujar", afirmó Borón, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard e investigador del CONICET, además de autor de numerosos libros.

En el programa se informó a su vez acerca de la decisión de crear una Comisión de la Verdad en España para investigar los crímenes del franquismo; la sentencia a cuatro exagentes del dictador chileno Augusto Pinochet por la desaparición de Néstor Gallardo Agüero en 1974; el rechazo de 143 recursos de habeas corpus presentados por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por parte de un tribunal brasileño; y la multitudinaria caravana realizada en la provincia argentina de Neuquén en contra de la instalación de una base militar estadounidense

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.