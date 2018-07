Opinión: "India crece de manera exitosa"

"La India inició un programa de liberalización económica pero con fuerte conducción por parte del Estado en 1991, y con distintos estilos y distintas velocidades se ha mantenido con todos los gobiernos hasta la actualidad, incluyendo al gobierno del primer ministro Narendra Modi", aseguró la especialista en poderes emergentes y política exterior de India, Brasil y Sudáfrica, Clarisa Giaccaglia.

La experta explicó también que India es el único país del grupo BRICS — Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica — que sigue creciendo de manera sostenida y exitosa.

"Brasil, Rusia y Sudáfrica se encuentran atravesando procesos recesivos desde el punto de vista económico, mientras China, si bien no tiene este tipo de problema, está sufriendo una ralentización de su crecimiento", agregó.

Giaccaglia caracterizó a la política exterior de Modi y de su Partido Popular Indio, que en 2014 desbancó al histórico Partido del Congreso, como pragmática.

"La política exterior india estaba basada en el principio de no alineamiento, que era el que había establecido Nehru apenas surge la India independiente en el contexto de Guerra Fría, donde se buscaba que el gobierno no estuviera alineado ni con la política de Estados Unidos ni con la de la Unión Soviética. Ese principio se ha reformulado e India entiende que el no alineamiento es la capacidad de no estar de manera fija en una sola alianza, sino que las alianzas son transitorias", destacó.

La especialista explicó que el gobierno ha canalizado su buen desempeño económico en atender las necesidades de los indios. "Las principales vulnerabilidades del país tienen que ver con la extrema desigualdad social. El gobierno de Manmohan Singh, el último del Partido del Congreso, previo a Modi, tuvo una política donde la principal preocupación eran los proyectos de infraestructura, de agua corriente, cloacas, que cada persona en el campo tuviera su letrina. Solo el 1 por ciento de la población contaba con letrina en 1980. Esto es un ejemplo de lo mucho que queda por hacer, siendo la población rural la más afectada. El 75 por ciento de los indios vive en el campo, 1 de cada 7 personas", señaló.

La tercera ola del feminismo en Chile

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Lorena Fries, abogada de la organización 'Corporación Humana de Chile', quien se refirió al movimiento feminista en el país sudamericano.

"No es solo sexual, sino abuso en todas las esferas, abuso de la clase política, del empresariado. Hay un malestar muy profundo que se mantiene en los casos de femicidios, por eso desde las universidades las chicas han hecho sintonía, denunciando el abuso, el acoso por parte de compañeros y profesores. Esa demanda está ligada al discurso feminista, al control patriarcal, y por eso ha salido a las calles", apuntó.

"La discursividad en las calles tiene que ver más con un movimiento feminista que con un movimiento de mujeres", agregó Fries.

La abogada feminista apostó por el compromiso de los partidos políticos con las demandas del movimiento de mujeres y, especialmente, con la legalización del aborto. "Estamos abocadas a la despenalización social y legal del aborto siguiendo el ejemplo de las hermanas argentinas. Estamos en un momento de inflexión, donde esa discusión tiene que aparecer. Partidos de izquierda han revisado sus estatutos para declararse de izquierda y feministas. Hay un imperativo por recoger las demandas del feminismo. Hay una relativa mayoría en el Congreso, y depende del grado de presión que podamos hacer como ciudadanas".

Fries también afirmó que debe aprovecharse la expulsión de curas pedófilos de la iglesia católica por parte del papa Francisco para hacer frente al lobby ultraconservador de dicha institución.

"Ha habido una catástrofe en la iglesia católica chilena. Eso ha significado la remoción de obispos que encubrieron violaciones a los derechos humanos en la dictadura. En términos estratégicos nos permite presionar más", sostuvo.

Lorena Fries fue directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y subsecretaria de Derechos Humanos, cargo que ejerció entre 2016 y 2018, durante la presidencia de Michelle Bachelet.

En el segmento 'Ayer y hoy en el mundo' la periodista Susana Pelayes recordó el ingreso de Finlandia a la Unión Europea, junto a Austria y Suecia, en 1995.

En el programa se informó a su vez acerca del anuncio de China sobre la imposición de aranceles a productos estadounidenses en respuesta a los gravámenes aplicados por Washington a bienes chinos; la visita del secretario de Estado norteamericano , Mike Pompeo, a Corea del Norte para avanzar en el plan de desnuclearización del país asiático; el encuentro entre el mandatario electo de Colombia, Iván Duque, con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con quien acordó seguir presionando a Venezuela , aunque descartara una invasión militar; y el incremento de los crímenes contra líderes sociales en Colombia, que suman 311 asesinatos registrados entre el 1º de enero de 2016 y el 30 de junio de este año, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo.

