Opinión: "Rafael Correa no volverá a Ecuador hasta no tener garantías"

"No se puede anticipar la detención de alguien no vinculado con un delito de forma directa. Hasta los analistas políticos opositores a Correa dijeron que es una medida exagerada porque al ordenar la captura de una persona que vive fuera del país lo que hace en la práctica es inculparlo. Correa se mantendrá fuera del país porque dice que no hay una sola garantía", sostuvo Orlando Pérez, periodista y analista político, en relación con la orden de la Fiscalía de Ecuador contra Rafael Correa, presidente entre 2007 y 2017.

El exmandatario es acusado de participar en el intento de secuestro de Fernando Balda en Bogotá en 2012. Balda es un político que finalmente nunca asumió un cargo de legislador y en todos estos años cambió muchas veces de preferencia política.

"Sospechosamente aparece vinculado con la extrema derecha nacional y con grupos vinculados con el expresidente ultraderechista colombiano Alvaro Uribe, haciendo espionaje", indicó Pérez, conductor del programa 'En Clave Política' en el canal venezolano Telesur.

El especialista consultado sugirió que el caso fue reabierto de manera arbitraria, y sin pruebas que demuestren la culpabilidad de Correa, en momentos en que el presidente Lenín Moreno busca avanzar con una polémica agenda de gobierno. "En este momento Ecuador vive un gran desconcierto. No hay una claridad política porque Moreno fue parte del gobierno de Correa y ahora se convirtió en su principal detractor y hace políticas diametralmente opuestas. Mañana 5 de julio habrá una gran marcha. Hay cinco movimientos políticos disidentes que surgen del mismo gobierno, sin considerar a los empresarios. Hay un sentido de sospecha en lo que está pasando, porque se toman medidas incluso a espaldas de algunos ministros, como en Salud y Educación", dijo.

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Katu Arkonada, diplomado en Políticas Públicas y exasesor en la Cancillería de Bolivia, quien analizó los primeros pasos de Andrés Manuel López Obrador — AMLO —, el presidente electo de México.

"La coalición Juntos Haremos Historia está obteniendo más de 300 diputados sobre 500 y más de 70 senadores de 128. AMLO impone un pragmatismo en muchas de sus decisiones. Muchos compara al movimiento Morena con el peronismo: un movimiento amplio. AMLO no es socialista, pero va a tener una orientación neokeynesiana, de redistribución, pero haciendo equilibrio con el empresariado y los sectores de derecha", señaló Arkonada respecto al perfil del próximo gobierno.

Como explicó el analista, el gabinete nombrado por AMLO es con paridad de género, de muy alto nivel pero también diverso y equilibrado, con personas clave en las áreas principales. "Alfonso Romo, el nuevo jefe de gabinete, es un empresario liberal y ha sido el hombre clave entre AMLO y los empresarios. Es un mensaje a las élites económicas de que no se vienen cambios radicales. En política exterior, México va a recuperar su tradición histórica de respeto a la soberanía de los pueblos", dijo.

"AMLO va a derogar la reforma educativa, repudiada por los maestros. Respecto a la reforma energética, va a revisar uno por uno los contratos. Lo que AMLO quiere para México son reformas estructurales en la segunda mitad del sexenio, cuando se renueven autoridades".

Katu Arkonada es miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y coautor del libro 'Desde abajo, desde arriba. De la resistencia a los gobiernos populares: Escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina'.

En el programa se informó a su vez acerca de la protesta por las políticas migratorias en Estados Unidos, que llevó a una mujer a subirse a la base de la icónica Estatua de la Libertad en Nueva York, a unos diez metros de altura, hasta que fue alcanzada por el equipo de rescate de la ciudad.

