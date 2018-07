López Obrador gobernará un México "neocolonial" y bajo el poder del narco

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo un importante respaldo de la ciudadanía. No obstante, existen dudas de si podrá "llevar a cabo su agenda dado que los retos son mayúsculos", evaluó el antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas. "Las reformas energética y educativa serán la prueba de fuego para el próximo gobierno".

"El principal reto no es lo que vemos en la superficie. Lo que todos nos preguntamos es cómo Andrés Manuel López Obrador va a enfrentar a los poderes fácticos que vienen funcionando en las últimas décadas. La delincuencia organizada es un cáncer que está carcomiendo la seguridad cotidiana y que actúa casi como un gobierno paralelo en numerosas regiones del país", explicó el antropólogo mexicano y columnista del diario La Jornada Gilberto López y Rivas, en relación con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador —AMLO-, quien obtuvo un histórico 53 por ciento en las elecciones presidenciales del domingo 1º de julio.

¿Cómo caracterizar a AMLO: de izquierda, posneoliberal, nacionalista? Para el experto, no puede ser calificado de izquierda porque en su campaña no ha prometido reformas genuinamente transformadoras.

"AMLO no es anticapitalista. En su primer discurso, buscó dar un mensaje tranquilizador de que no habría medidas radicales. Aclaró que no habría expropiaciones y que respetarían los contratos. Reiteró que la corrupción es la matriz de todos los males, pero nunca menciona que la corrupción es la piedra angular del capitalismo", aseguró.

Para el experto, dos de los problemas más graves que sufre el país son la violencia y el poder económico concentrado. "México es un país en ruinas, devastado, con una crisis económica, social, humanitaria y política exponencial. Más de 200 mil homicidios dolosos y 40 mil desaparecidos forzados. Los retos son mayúsculos y seguramente el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, antes de irse en diciembre próximo borrará todas las huellas de sus crímenes y sus corruptelas. La gran pregunta es qué va a pasar con la invasión neocapitalista de las grandes corporaciones", agregó.

López y Rivas analizó además la política exterior del próximo gobierno en relación a América Latina (que está muy esperanzada con este triunfo) y la difícil relación con Estados Unidos:

"México es una frontera geoestratégicamente vital para EEUU", aseguró.

Mercosur y China

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y coordinador del Observatorio América Latina Asia – Pacífico de la ALADI, CAF y la CEPAL. El especialista se refirió al papel de Uruguay como presidente pro tempore del Mercosur, y su intención manifiesta de lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

"Tengo pocas expectativas, no porque Uruguay no lo impulse. Veo bastante difícil que el tema esté en la agenda de Argentina y Brasil. Además, Paraguay tiene relaciones con Taiwán. Uruguay tiene niveles de competitividad elevada en productos primarios y alimentos. La situación de Argentina y Brasil es legítimamente otra".

China es muy pragmática en cerrar acuerdos, te puede pegar en la baja de aranceles, pero está dispuesto a abrirse en todo lo que es alimento y en el sector servicios, sin negociar aspectos ambiciosos", destacó Bartesaghi, al tiempo que aclaró que Beijing es un socio "menos problemático" que la Unión Europea para cerrar un acuerdo comercial.

Asimismo, destacó la falta de coordinación de los países del bloque a la hora de encarar una estrategia conjunta.

"En 2017, China planteó al Mercosur cerrar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y no logramos responder. Colombia y Panamá respondieron y están avanzando. Estamos perdiendo oportunidades. Lo de Paraguay es una piedra en el zapato. Hay que reconocer que no hay interés en cerrar un TLC con China por parte de Argentina y Brasil. Todavía China tiene importancia en la industria liviana, algo fuerte en Argentina y Brasil. Es difícil que estos dos gobiernos cierren una negociación con China, sobre todo por el lobby interno y por los sindicatos", observó el analista.

En el programa se informó a su vez acerca de la crisis que enfrenta a la canciller alemana Angela Merkel con su socio de la Unión Social Cristiana de Baviera, el ministro del Interior, Horst Seehofer, por la política migratoria. Por otra parte se habló de la presentación del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en el consulado de su país en Bruselas, Bélgica, para cumplir con la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General, pues el exmandatario está presuntamente implicado en el secuestro en Colombia del exdiputado opositor Fernando Balda en 2012, algo que Correa calificó de persecución política.

