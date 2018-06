Las 56 etnias de China: el desafío de integrar un Estado plurinacional

Tras un recorrido por el interior de China, el periodista Gustavo Ng conversó con 'Voces del Mundo' sobre el desarrollo económico y la diversidad étnica en aquellas zonas alejadas de las grandes ciudades. "Estuve en la provincia de Qinghai, al norte del Tíbet , una provincia muy interior, muy grande y muy deshabitada. Es que el 70 por ciento de la población se concentra en un séptimo del territorio, en la franja costera", señaló el co director de la revista Dang Dai, dedicada a distintos aspectos de China.

Asimismo, caracterizó a los distintos grupos que conforman el gigante asiático.

"El gobierno reconoce 56 etnias, de las cuales una tiene más del 92 por ciento de la población, la han. Las otras 55 se dividen en un pequeño porcentaje, que sin embargo tiene importancia, porque ocupan territorios con baja densidad de población", sostuvo Ng, quien también explicó los esfuerzos del gobierno central para unificar el país a través del mandarín, el idioma oficial.

"China es un solo gobierno, un solo partido y una sola administración económica. Hay un solo uso horario. Se hablan hasta 250 idiomas. A eso se suman los dialectos. El objetivo que se puso el Partido fue que a 100 años de la Revolución, es decir en 2049, todos hablaran mandarín. Un 63 por ciento lo habla hoy en día, según el gobierno", agregó.

Ng, co autor del libro 'Todo lo que necesitás saber sobre China', de Editorial Paidós, aseguró además que las autoridades han concedido numerosos beneficios para las minorías étnicas en las últimas tres décadas.

"Al principio de la revolución hubo una gran integración. Pero con la revolución cultural hubo un ataque fuerte a lo que significaba ser diferente. A finales de los '70 la política viró nuevamente. El resultado es que el estado es tolerante y toda la política busca beneficiar a las etnias. Por ejemplo, estas minorías siempre fueron excluidas de la política del hijo único. También tienen representación en la Asamblea”, apuntó.

Por otro lado, Ng afirmó que el desarrollo en China es frenético y que ahora busca alcanzar a las regiones más relegadas.

"No hay campesinos ricos. En el campo no hay latifundios. La mayoría de la gente del campo pertenece a las minorías étnicas. Los ricos están en las ciudades. El gobierno tiene como objetivo que en 2020 no haya más pobreza extrema. Hay un esfuerzo enorme para que las etnias no sean pobres", dijo.

En el segmento 'Ayer y hoy en el mundo' la periodista Susana Pelayes presentó una genealogía del haiku, un poesía japonesa muy breve que hablan sobre las emociones y los sentimientos humano. Uno de sus mayores exponentes es el escritor Kobayashi Issa.

En el programa se informó a su vez acerca de la celebración del Año Nuevo Andino 5526, en la ciudadela prehispánica de Tiahuanaco, el centro de las celebraciones. El presidente de Bolivia, Evo Morales, encabezó la ceremonia. En Voces del Mundo se habló también de la visita del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, al líder del PT y exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la prisión y del asesinato de dos candidatos a alcaldes en México, sumando 120 asesinados desde el lanzamiento de la campaña electoral, que finaliza el próximo 1º de julio con los comicios presidenciales.

