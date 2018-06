Cumbre histórica entre Trump y Kim: ¿más cerca de la desnuclearización?

"Es un proceso de negociación muy leve. EEUU va a suspender sus ejercicios militares en la zona: esa es toda la concesión en esta primera etapa. Según las especulaciones, las sanciones económicas se van a mantener hasta que Corea del Norte se desnuclearice", dijo María del Pilar Álvarez, especialista en el Este asiático, sobre el documento firmado por Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur.

La experta analizó la importancia del encuentro, aunque reconoció que los resultados alcanzados fueron ambiguos.

"Es Estados Unidos el que da un paso significativo porque es el que decide ir al encuentro en Asia y promete abrir una agenda de diálogo. El documento firmando es sumamente ambiguo, con cuatro puntos muy amplios, entre ellos el de trabajar en la desnuclearización. Aunque no se dicen los tiempos", subrayó.

Esta nueva estrategia de Washington — consideró Alvarez — responde a la influencia cada vez mayor de China en Asia. "Es un poco ingenuo pensar que EEUU va a retirarse de la región si Corea del Norte se desnucleariza, porque tiene una presencia muy fuerte allí. Hasta que no ocurra la desnuclearización no habrá un cambio real. Si no se va hacia la desnuclearización, EEUU va a seguir ocupando su lugar en Asia", concluyó.

En 'Voces del Mundo' se entrevistó también a Ricardo Rouvier, empresario dedicado a la investigación de mercado y opinión pública. Rouvier detalló la actual situación de Argentina y la profunda caída de la imagen del presidente argentino Mauricio Macri en las encuestas. Según el último sondeo realizado, la imagen positiva del mandatario se desplomó al 37,9 por ciento, mientras que la negativa superó el 58,9 por ciento. En diciembre de 2015, cuando asumió la presidencia, Macri tenía 71 por ciento de positiva. Esto es, perdió casi la mitad del apoyo medido en imagen.

Consultados los votantes del oficialismo, el 31 por ciento manifestó estar arrepentido de haber optado por Macri en 2015.

"La imagen de Macri es negativa, pero la de su gestión es aún peor: el rechazo a las políticas neoliberales supera el rechazo a la figura del presidente. Se rechaza los aumentos de tarifa, la inflación y la crisis de mercado, del tipo de cambio. En estos momentos la imagen está estable en lo negativo", puntualizó.

En el programa se informó a su vez la situación interna de Colombia a pocos días de la segunda vuelta electoral del próximo 17 de junio y la decisión del Papa Francisco I de regalar un rosario al expresidente de Brasil, Lula da Silva, preso en Curitiba.

