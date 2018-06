Opinión: "Ningún candidato en México puso en agenda la muerte de periodistas"

"De 2000 a la fecha han ocurrido 136 homicidios. La mayoría no han sido esclarecidos. No tenemos actores intelectuales ni responsables directos. La violencia contra los periodistas en México es muy delicada. Los asesinatos son solo la punta del iceberg", afirmó Luis Hernández Navarro, escritor y columnista del diario La Jornada.

Asimismo, apuntó contra el crimen organizado y la complicidad de los partidos políticos por la situación que enfrentan los trabajadores de prensa mexicanos.

"Hay que ver el panorama de esta violencia en un contexto más general, como parte de la captura del Estado mexicano por el narcotráfico. La industria criminal representa el 10% del PIB. Todo ese negocio no puede existir al margen de profesionales de cuello blanco y de jueces que lo protejan. Cuando hablamos de crimen organizado hablamos de los partidos políticos, de toda la trama que han logrado construir en el mundo formal", agregó.

© AP Photo / Bebeto Matthews Alto Comisionado de DDHH de la ONU condena asesinato de periodistas en México

Hernández Navarro sostuvo que la violencia contra los periodistas no está en la agenda de los principales candidatos que aspiran a la presidencia en las elecciones del próximo 1º de julio, a pesar de los siete reporteros asesinados en los últimos seis meses.

El columnista se refirió también a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que lidera las preferencias de los electores. "López Obrador es un hombre honrado, comprometido genuinamente con la lucha contra la corrupción. Pero no plantea cambios de fondo. Se sigue moviendo en los parámetros del Consenso de Washington. Tampoco México vive una enorme crisis de representación política. Se necesitaría una reforma de fondo pero AMLO no habla de ello", consideró Hernández Navarro, quien señaló que prácticamente no hay alternativa "al capitalismo de cuates que hay en México".

Temas relacionados: Presidenciables mexicanos comienzan campaña tomando distancia de sus fantasmas

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Mónica Hirst, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes e integrante de la maestría en Estudios Internacionales de la Universiad Torcuato Di Tella, sobre la crisis política en Brasil.

"La situación en Brasil es de una crisis que uno no sabe dónde termina. Pensábamos que habíamos tocado fondo con el golpe contra Dilma Rousseff. Aunque tengamos una fecha, un calendario electoral, no es algo que esté claro", aseguró en relación con la posibilidad de alterar el cronograma electoral, previsto para octubre.

© AP Photo / Leo Correa Fuerzas Armadas de Brasil ocupan cinco comunidades del oeste de Río de Janeiro

La experta analizó la injerencia cada vez mayor que van ganando los militares en el país sudamericano. "En la época de Dilma, lo que se transmitía desde los altos mandos era una especie de asco por la política, una idea de que la política y los lobbies conforman un mundo indisciplinado. Pero están divididos. Algunos tienen una visión más despectiva de la política y más intervencionista. Hay otra posición más legalista, más respetuosa con el estado de derecho, que está prevaleciendo. Aunque es preocupante que se haya abierto este tema", indicó.

Hirst consideró que las últimas declaraciones de referentes de las Fuerzas Armadas están relacionadas con la actual crisis de representatividad.

"Una de las cosas que vienen pasando en la política es la desaparición del centro. Los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y Dilma estaban basados en coaliciones políticas de centro, centro derecha o centro izquierda. Y el centro está hundido por la crisis del PT y del PSDB. Si se plantean opciones polares, la tendencia es a una movilización que va hacia la violencia o hacia la apatía. Eso es lo que está pasando", concluyó.

© Sputnik / Rusia y China firman varios acuerdos marco y contratos en el ámbito nuclear

En el programa se informó a su vez acerca de las declaraciones del presidente de Estados Unidos , Donald Trump, en referencia a su deseo de incorporar a Rusia al G7; el encuentro entre los líderes de Rusia y China , Vladimir Putin y Xi Jinping, de cara a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se desarrollará en la ciudad china de Qingdao; y el apoyo de Claudia López y Antanas Mockus , de Alianza Verde, al candidato de izquierda Gustavo Petro, quien disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral del próximo 17 de junio.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.