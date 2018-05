Denuncian que Piñera busca indultar a genocidas de la dictadura chilena

"El presidente Piñera hizo acuerdos de campaña hechos con las organizaciones de militares en retiro que reivindican el terrorismo de Estado", denunció Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

"La primera señal fue hace dos semanas atrás, cuando se retiró un proyecto de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Por lo cual todo el trabajo con las agrupaciones de expresos políticos lo dejaron en nada de un zarpazo", aseguró.

Lira denunció además un proyecto de ley en marcha que busca liberar a genocidas que actuaron durante la dictadura de Augusto Pinochet y explicó que el oficialismo no arriesgará su capital político dando un indulto generalizado. "No se van a atrever a hacer una amnistía general, pero sí van a convertir a los victimarios en víctimas. En Chile no hay condenas de lesa humanidad, por lo cual los represores han apelado como si fueran criminales comunes. Esa es la triquiñuela que están usando. El gobierno de derecha va a buscar seguro los casos más importantes para indultar", indicó Lira.

Para frenar la impunidad, los organismos de Derechos Humanos convocan a una movilización para el próximo jueves 7 de junio, en la Plaza Italia de Santiago.

"Algunos represores tienen pensiones postraumáticas, más allá de su jubilación. Estamos en contra de los beneficios carcelarios. Necesitamos que este gobierno no se imponga a través del miedo", aseveró la titular de AFEP.

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además al periodista Federico Larsen, quien se refirió al temblor político desatado en Italia tras la decisión del presidente Sergio Mattarella de nombrar al tecnócrata Carlo Cottarelli como primer ministro. El desencadenante fue la política antieuropeísta de los partidos triunfadores en las elecciones: Movimiento Cinco Estrellas y La Liga. El establishment italiano y europeo se niegan a aceptar ese tipo de políticas.

"Todo este terremoto ha beneficiado a la Liga, partido xenófobo de derecha que ha pasado del 14 al 25% de intención de voto", analizó.

Cottarelli, un economista ortodoxo y exfuncionario del FMI, buscará el voto de confianza en Parlamento para formar gobierno. "Cottarelli no va a poder asumir sin una negociación con los partidos que están dentro del Parlamento. Eso va a llevar a Italia a las urnas y a una coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, el peor de los escenarios para Bruselas y para la política liberal e institucionalista de Italia", sostuvo Larsen.

En el programa se informó a su vez acerca de la elección presidencial colombiana, cuyo resultado se definirá el próximo 17 de junio entre el uribista Iván Duque y el progresista Gustavo Petro; el ingreso de Colombia a la OTAN en carácter de "socio global"; el conflicto con los transportistas de cargas en Brasil, que mantiene paralizado al gigante sudamericano; la renuncia de Horacio Cartes a la presidencia de Paraguay para asumir como senador; el triunfo del "sí" en la consulta del aborto en Irlanda; y la ratificación de los líderes de Podemos en el referéndum realizado entre sus bases.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.