Elecciones parlamentarias en Irak: el ascenso del al nacionalismo

Para el padre Luis Montes, sacerdote e integrante del Instituto del Verbo Encarnado, los resultados de las elecciones parlamentarias dejaron en evidencia la desconfianza de los ciudadanos hacia la clase gobernante.

"La particularidad de esta elección es que es la primera después de la derrota militar del ISIS. Estos comicios fueron un poco sorpresivos porque el partido gobernante sufrió una derrota importante. Venía como favorito y en realidad salió tercero. La coalición que ganó es la de Muqtada al Sadr, un clérigo musulmán chiita que se hizo famoso por combatir muy duramente la invasión estadunidense", explicó.

Montes explicó la complejidad del sistema tribal que reina en Irak y cómo incide en la conformación de alianzas políticas. "La democracia aquí no está funcionando. Para la mentalidad tribal, se tiene que defender a la tribu tenga razón o no. Por eso es difícil parar los atentados. Porque los policías de una tribu van a dejar pasar a los terroristas de su tribu. No hay imperio de la ley", aseveró el padre Montes, que vive en Irak desde 2010

Sobre Muqtada al Sadr opinó: "Él quiere un Irak libre y separado del resto. El tema es que en política hay que ceder cosas. Todavía no hemos visto su cintura política. Va a tener que buscar un equilibrio entre la presión estadounidense y la iraní".

En este programa se abordó además el interesante caso de Portugal su exitoso gobierno. El político argentino Ariel Basteiro, quien participó del acto del 1° de Mayo en Lisboa invitado por la principal central obrera portuguesa, señaló que el triunfo de la izquierda en 2015 permitió a Portugal salir de los planes de ajuste impuestos por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. "Portugal y Grecia eran los dos países que se caían del mapa, que se iban del euro, que estaban en una crisis extrema. Ahora el ministro de Finanzas portugués, Mário Centeno, es la nueva referencia de los vecinos. Es un hombre que con un proyecto muy heterodoxo ha podido cumplimentar las exigencias de la deuda sin hacer un ajuste fiscal como se le exigía", señaló.

La actual coalición gobernante está formada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Bloque de Izquierda — una formación que agrupa a ex trotskistas, excomunistas e independientes de izquierda — y el partido ecologista Los Verdes. "Portugal es el único país de Europa que está creciendo a un ritmo del 3 % anual. El primer ministro António Costa volvió a estatizar el transporte público, retomó a los despedidos, levantó pensiones y salarios, generó consumo interno, redujo la jornada laboral a 35 horas en la administración pública y aplicó una serie de medidas de ayuda social y obra pública muy fuertes que hicieron mejorar ostensiblemente la situación", apuntó Basteiro, secretario adjunto del Partido Socialista para la Victoria y miembro de la Secretaría de Relaciones Internacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Como resultado de estas políticas, el oficialismo confirmó su liderazgo en los comicios municipales de 2017.

"Portugal apuesta al mercado interno con obra pública y construcción y al turismo, que es la esperanza de Portugal para recaudar divisas", concluyó.

