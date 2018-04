Conmovedor testimonio de un periodista en las zonas más peligrosas de Siria

Sebastián Salgado prefirió responder "como periodista independiente y no como corresponsal de Hispan TV en Argentina".

Según él "no hubo ataque químico. Vengo siguiendo la historia de los cascos blancos y sus vínculos con los espías británicos del MI6. He visto los videos y no hay indicios de agresión con armas químicas hoy en Siria. No hay gente hospitalizada. Sí hubo este tipo de ataque en 2014 pero luego el gobierno sirio desmanteló los laboratorios."

Salgado analizó el drástico giro de Donald Trump quien la semana pasada habló de retirar las tropas norteamericanas de Siria y hoy está amenazando con bombardear el país. También contó en detalle sobre la vida cotidiana de los refugiados y desplazados que vio "en los corredores humanitarios".

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Francesca Staiano, doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma para comentar la actual parálisis política que vive Italia que le imposibilita formar gobierno.

"Como en España y Alemania, Italia atraviesa una crisis de la democracia representativa", aseguró.

El Movimiento Cinco Estrellas, que hizo muy buena elección el pasado 4 de marzo, promueve la eliminación del sistema partidario existente y por eso no quiere crear alianza con otro partido"; mientras que Silvio Berlusconi que representa a una élite empresarial aún con mucho poder, con el monopolio de la televisión "tiene discípulos que no lo abandonan y sigue mandando".

Para Staiano, "se han perdido los grandes sueños políticos". "Occidente se encuentra en un momento de posdemocracia donde el elector es un mero espectador y las internas de los partidos no tiene nada que ver con el bienestar del ciudadano".

La especialista trazó una comparación con la Italia del pasado. Recordó que se cumplen 40 años del secuestro del gran estadista Aldo Moro y que en aquel momento los políticos más importantes lograron un "Compromiso Histórico" entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana.

