México: la izquierda, más cerca que nunca del triunfo electoral

El posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador podría afectar las relaciones de México con Estados Unidos, especialmente en momentos en que se espera una revisión del NAFTA, explicó Buen Abad.

"Los terratenientes y latifundistas de Arizona, Texas y California, de toda esa zona fronteriza, son los que tienen una fuerte influencia en parte de la economía mexicana: las remesas. El aporte de las remesas es mayor que los ingresos petroleros. AMLO quiere regular ese negocio manejado por pocas empresas, que cobran por cada centavo que se mueve", sostuvo.

© REUTERS/ Henry Romero Candidato presidencial mexicano López Obrador amplía su ventaja a 42%

Afirmó también que la base electoral del candidato de la izquierda ha crecido significativamente en los últimos meses, por lo que será más difícil que se produzca una situación de fraude: "Morena tiene la capacidad de vigilar el proceso electoral como nunca antes".

Por otra parte, el doctor en Filosofía e investigador de la Universidad argentina de Lanús, caracterizó a los demás candidatos. Del oficialista José Antonio Meade dijo que era un tecnócrata dispuesto a hacer "el trabajo sucio que ordene el FMI" y del derechista Ricardo Anaya, que busca crear un gobierno de empresarios, "cosas que nunca había pasado en la historia de México". También subrayó el lugar de Marichuy, la primera mujer indígena que compite por la presidencia.

Lea más: La propaganda negra se intensifica en las campañas presidenciales de México

"Existen 56 etnias distintas en México. La población indígena es de 30 millones de habitantes. Es un sector olvidado, arrumbado y abandonado. En ese sector, las más maltratadas son las mujeres. De esa condición surge la figura de una mujer joven, luchadora, un cóctel que nunca se vio en México", apuntó Buen Abad.

En 'Voces del Mundo' se comentó la entrevista que el ex presidente de Ecuador hizo a su colega de Brasil Lula da Silva en RT. Sobre esto Bueno Abad comentó que "la buena voluntad de los ex presidentes progresistas no fue suficiente. Debemos ver dónde nos faltó impulsar proyectos como el Banco del Sur. En los grandes logros faltó dar la siguiente vuelta de tuerca", concluyó.

Además: Rousseff advierte sobre "baño de violencia" en próxima campaña electoral de Brasil

En el programa se informó a su vez sobre la reunión que mantendrán el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el próximo 27 de abril y el anuncio de la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses de Rusia.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Ariadna Dacil Lanza y Patricio Porta.