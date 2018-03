Opinión: "La amenaza mapuche no existe"

La abogada defensora del líder mapuche, Facundo Jones Huala, apeló la sentencia de extradición a Chile dictada el pasado lunes 5 de marzo por el juez federal Gustavo Villanueva. Se acusa al joven indígena de haber participado de un incendio en enero de 2013 en el interior de un fundo en Valdivia, Chile. Marcelo Parra, periodista especializado en el tema explicó el proceso de cambios en las reivindicaciones de los mapuches argentinos.

"A diferencia de los chilenos, en Argentina, hasta la década del '80, los mapuches no hacían reclamos ni reivindicaban su cultura propia. Por el contrario, ocultaban su lengua y sus costumbres, se cambiaban los nombres. Eran todas tácticas de supervivencias. Pero a partir de los '80 eso empieza a cambiar: recuperan sus vestimentas y sus costumbres; reivindican su cultura. Ahí empiezan los choques con quienes no los aceptan. Pero no existe ninguna organización terrorista, ni amenaza. Obviamente hay una decisión del gobierno de Mauricio Macri de generar un enemigo interno. La famosa Resistencia Ancestral Mapuche no existe, esto es, no hay un grupo con logística y operatividad en Argentina, a tal punto que el presidente veraneó en lo que sería el corazón de la RAM."

Según Parra, "Del lado chileno de la Cordillera de Los Andes, la presencia del pueblo mapuche es más fuerte y numerosa. Hubo menos integración. Nunca abandonaros sun tradiciones."

"China y EEUU se disputan América Latina"

© REUTERS/ Jason Lee China elimina el límite de dos mandatos para que Xi siga en el poder

En 'Voces del Mundo', se analizaron también, los cambios en la Constitución china que acaba de aprobar la Asamblea Popular. Ariel Slipak, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires cuestionó la mirada occidental que valoriza la alternancia de gobierno como un "valor abstracto". "En Estados Unidos, por ejemplo, hay bipartidismo pero no hay una alternancia de principios, ni de empresas que financian los partidos, ni acceso a la toma de decisiones por parte de los sectores populares. Entonces la pregunta importante es si en China hay o no un empoderamiento de los sectores populares, si se va a atender a las emisiones de dióxido de carbono, si se va a discutir el tema de los salarios reales, etcétera."

© REUTERS/ Yuri Gripas China gira hacia América Latina y EEUU se tira de los pelos

Según él, con los últimos cambios China está enviando un mensaje al mundo: "Es importante mostrar a Xi Jinping a la altura de Mao o Deng Xiaoping. Lo que se viene es una visión más militarizada de China, que debe relacionarse con la búsqueda de inserción global de su proyecto de la Ruta de la Seda. Otra característica de esta nueva etapa es que se muestra más transaccional, frente a un EEUU cada vez más proteccionista y una Europa que mira a China con mejores ojos. China aparece como una alternativa para los países de la periferia".

El sinólogo se refirió a la relación entre China y América Latina.

"En muchos países de la región no han salido fortalecidos los sectores populares sino que, por el contrario, se fomentaron grandes negocios y ganaron los sectores más poderosos. China tenía una relación aceitada con gobiernos nacionales y populares; con países más radicalizados como Venezuela pero también con los conservadores como Chile o Perú".

Esta importante presencia china en la región encendió alarmas rojas en EEUU por lo que para Slipak: "América Latina se ha convertido en un campo de disputa interhegemónico, lo cual no es nada bueno para la región".

En el programa se informó a su vez sobre las elecciones legislativas en Colombia y en Cuba y la asunción del presidente Sebastián Piñera en Chile.

